Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Hoàn thành 30% khối lượng trung tu tổ máy số 1

Từ 15/9/2026, hơn 600 chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của hơn 10 nhà thầu bắt đầu thực hiện công tác trung tu tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 với công suất 600 MW. Theo chu kỳ 3 năm, tổ máy được đưa vào trung tu để kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế các thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật, giúp nâng cao độ tin cậy trong quá trình vận hành.

Từ 15/9/2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thực hiện trung tu tổ máy số 1.

Ông Thái Văn Quang – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: “Kế hoạch trung tu tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã được Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị từ 2 năm trước. Trên cơ sở rà soát, đánh giá tổng thể, nhà máy đã mua sắm thiết bị từ các nước G7; phối hợp bố trí nhân lực; xây dựng các phương án kỹ thuật, an toàn. Quá trình trung tu có sự tham gia, hỗ trợ của các chuyên gia từ Nhật Bản, Trung Quốc nhằm tham vấn, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh. Nhà máy đang hỗ trợ tối đa nhà thầu về kỹ thuật, an toàn và điều kiện thi công để các hạng mục được triển khai thuận lợi, chất lượng”.

Đội ngũ nhân lực thực hiện công tác trung tu tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được quán triệt các biện pháp kỹ thuật, an toàn.

Là đơn vị trực tiếp quản lý, giám sát kỹ thuật, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật đã phối hợp các nhà thầu thực hiện công tác trung tu tại hệ thống tua-bin, máy phát, lò hơi, hệ thống bơm, hệ thống quạt và các thiết bị phụ trợ. Đây là những hệ thống có yêu cầu kỹ thuật cao, liên quan trực tiếp đến khả năng vận hành của tổ máy. Vì vậy, từng thông số thiết bị đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ để xác định phương án bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế phù hợp.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật: Sau hơn 10 ngày triển khai, công tác trung tu đã đạt 30% khối lượng công việc. Các hạng mục được kiểm soát đồng thời về tiến độ, chất lượng và an toàn, hướng tới mục tiêu hoàn thành chạy thử và đưa tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hòa lưới quốc gia trước 14/10/2026.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Đến nay, các nhà thầu đã hoàn thành 30% khối lượng trung tu tổ máy số 1.

Đáng chú ý, thực hiện công tác trung tu đợt này có sự tham gia của doanh nghiệp địa phương. Ông Nguyễn Hữu Cường – Giám đốc Công ty CP Cơ khí công nghiệp Đức Tài (phường Trần Phú) chia sẻ: "Doanh nghiệp huy động nguồn lực lớn để thực hiện trung tu các hạng mục máy nghiền, van, hệ thống bơm… của tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Ngoài lao động sẵn có, công ty hợp đồng hơn 100 lao động có kinh nghiệm từ các tỉnh phía nam để thực hiện nhiệm vụ. Đây không chỉ là một hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị mà còn là cơ hội để doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực hiện các hạng mục kỹ thuật trong lĩnh vực điện”.

Duy trì nhịp độ vận hành tổ máy số 2

Khi tổ máy số 1 tạm dừng hoạt động để trung tu, tổ máy số 2 trở thành nguồn phát điện chủ lực của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải duy trì tổ máy vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện. Tại Phòng Điều khiển trung tâm - “bộ não” của nhà máy, các thông số vận hành của thiết bị được giám sát chặt chẽ; những bất thường dù nhỏ nhất cũng được hệ thống cảnh báo để đội ngũ vận hành kiểm tra, xử lý kịp thời.

Kỹ sư theo dõi thông số vận hành tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Ông Nguyễn Giang Nam - Trưởng ca Phân xưởng Vận hành (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) cho hay: “Những tháng cuối năm, cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc sản xuất - kinh doanh, nhu cầu sử dụng điện gia tăng. Chúng tôi bám sát lệnh điều độ, điều chỉnh công suất phát điện phù hợp, theo dõi sát tình trạng thiết bị để xử lý nhanh nguy cơ có thể xảy ra. Thời tiết mưa bão cũng tạo thêm áp lực cho quá trình vận hành. Theo đó, hiện tượng chạm chập điện nguy cơ cao; sóng lớn, dòng chảy mạnh có thể cuốn theo rác vào hệ thống nhận nước, ảnh hưởng đến hệ thống bơm nước làm mát máy chính. Vì vậy, các phòng, ban, phân xưởng tăng cường kiểm tra và chủ động triển khai các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm độ khả dụng cao nhất của tổ máy”.

Việc tiếp nhận than tại cầu cảng chuyên dụng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được tổ chức liên tục.

Không chỉ duy trì thông số vận hành trong ngưỡng an toàn, nhà máy còn phải bảo đảm đủ nhiên liệu phục vụ sản xuất. Tại Phân xưởng Nhiên liệu, công tác tiếp nhận than từ tàu, vận chuyển vào kho và đưa lên hệ thống cấp than được tổ chức liên tục. Nhiều thời điểm mưa gió khiến hoạt động bốc dỡ, vận chuyển than bị gián đoạn, lực lượng vận hành phải tăng ca, tăng kíp, tranh thủ từng khoảng thời gian khi thời tiết thuận lợi để bù tiến độ.

Theo ông Vũ Trần Thanh Hải – Phó Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1): Hiện nhà máy phát lên lưới 13 triệu kWh điện/ngày, tiêu thụ 5.500 tấn than/ngày. Cùng với nhập mới nhiên liệu, đơn vị đang duy trì lượng than tồn kho 290.000 tấn, đảm bảo phát điện trong mọi thời điểm.

﻿ 9 tháng năm 2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phát lên lưới quốc gia khoảng 5,7 tỷ kWh điện.

Khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh tăng cao vào cuối năm, việc duy trì ổn định các nguồn điện lớn như Nhiệt điện Vũng Áng 1 có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh.

9 tháng năm 2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã phát lên lưới khoảng 5,7 tỷ kWh, đạt doanh thu 10.607 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, nhà máy đang tập trung đưa tổ máy số 1 trở lại vận hành thương mại, đồng thời duy trì an toàn tổ máy số 2, hướng tới mục tiêu sản xuất 6,5 tỷ kWh trong năm nay.