Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế tháo gỡ vướng mắc đầu tư trạm dừng nghỉ trên cao tốc

(Baohatinh.vn) - Bộ Xây dựng thừa nhận thực tiễn triển khai đầu tư các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông cho thấy tiến độ một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu.
Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đường bộ, trong đó đề xuất cơ chế mới nhằm tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc.
Cụ thể, phía Bộ Xây dựng thừa nhận thực tiễn triển khai đầu tư các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông cho thấy tiến độ một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến việc khai thác đồng bộ với tuyến cao tốc. Một số trạm đã hoàn thành các công trình dịch vụ thiết yếu, trong khi một số trạm đã hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai thác.
Bộ Xây dựng chỉ ra một trong những nguyên nhân là thủ tục đầu tư trạm dừng nghỉ phải thực hiện như một dự án độc lập. Ngoài giải phóng mặt bằng, các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, xác định nguồn cung cấp vật liệu xây dựng... cũng phải thực hiện, làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng cho rằng việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng toàn bộ trạm dừng nghỉ cũng cần nhiều thời gian và phụ thuộc khả năng thu hút đầu tư tại từng vị trí. Trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện lại các thủ tục để chuyển sang đầu tư công, từ điều chỉnh hình thức đầu tư, bố trí vốn đến lựa chọn nhà thầu.
Khẳng định việc hoàn thành các công trình dịch vụ công tại trạm dừng nghỉ là một trong những điều kiện để triển khai thu phí, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết nếu các hạng mục thiết yếu phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ lựa chọn và triển khai dự án của nhà đầu tư, việc không thu hút được nhà đầu tư hoặc việc thi công kéo dài có thể khiến tuyến cao tốc đã hoàn thành, đưa vào khai thác nhưng chưa đủ điều kiện thu phí.
Trong trường hợp Nhà nước chủ động đầu tư toàn bộ trạm dừng nghỉ theo hình thức đầu tư công thì phải bố trí vốn cho cả các hạng mục kinh doanh thương mại có khả năng thu hồi vốn. Điều này làm tăng nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công và chưa phát huy đầy đủ nguồn lực xã hội.
Từ thực tế trên, Bộ Xây dựng đề xuất hoàn thiện chính sách theo hướng: trường hợp cần thiết, cơ quan chủ quản có thể xem xét, quyết định đầu tư, xây dựng trước một số hạng mục thiết yếu của trạm dừng nghỉ trong dự án đường cao tốc.
Cụ thể, các hạng mục được xác định gồm đường ra, đường vào, bãi đỗ xe, khu vệ sinh và không gian nghỉ ngơi. Việc đầu tư trước nhằm bảo đảm điều kiện khai thác đồng bộ khi dự án cao tốc đưa vào sử dụng và đáp ứng điều kiện triển khai thu phí nộp ngân sách Nhà nước. Các hạng mục còn lại của trạm dừng nghỉ sẽ được thực hiện sau khi lựa chọn được nhà đầu tư xây dựng, khai thác trạm dừng nghỉ./.
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