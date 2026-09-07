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Kinh tế

Thu hơn 2.100 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ trên 15 tuyến cao tốc

An Nhiên (tổng hợp)
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(Baohatinh.vn) - 8 tháng năm 2026, 15 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được hoàn thành đã phục vụ hơn 16 triệu lượt phương tiện, thu, nộp ngân sách nhà nước hơn 2.142 tỷ đồng.

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Hệ thống thu phí trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, trong tháng 8/2026, Bộ Xây dựng đã đưa vào thu phí 5 dự án thành phần (DATP) đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang.

Tính chung từ đầu năm đến nay, có 15 DATP hoàn thành đưa vào thu phí, gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Hệ thống thu phí ghi nhận tổng lưu lượng trên 16 triệu lượt phương tiện; thu và nộp ngân sách nhà nước hơn 2.142 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc.

Công tác thu phí/lệ phí trên các lĩnh vực của đơn vị ước đạt hơn 17.160 tỷ đồng. Trong đó, đường bộ thu hơn 12.000 tỷ đồng; đường sắt thu hơn 65 tỷ đồng; hàng không thu hơn 1.600 tỷ đồng; hàng hải và đường thủy thu gần 3.400 tỷ đồng.

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) khuyến cáo để việc vận hành hệ thống thu phí diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối thu phí điện tử không dừng (ETC), bảo đảm tài khoản giao thông luôn có đủ số dư để thanh toán khi lưu thông qua các tuyến cao tốc.

Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí, thực hiện đúng các quy định về tải trọng phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

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