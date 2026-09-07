Thu hơn 2.100 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ trên 15 tuyến cao tốc

Hệ thống thu phí trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, trong tháng 8/2026, Bộ Xây dựng đã đưa vào thu phí 5 dự án thành phần (DATP) đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang.

Tính chung từ đầu năm đến nay, có 15 DATP hoàn thành đưa vào thu phí, gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Hệ thống thu phí ghi nhận tổng lưu lượng trên 16 triệu lượt phương tiện; thu và nộp ngân sách nhà nước hơn 2.142 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc.

Công tác thu phí/lệ phí trên các lĩnh vực của đơn vị ước đạt hơn 17.160 tỷ đồng. Trong đó, đường bộ thu hơn 12.000 tỷ đồng; đường sắt thu hơn 65 tỷ đồng; hàng không thu hơn 1.600 tỷ đồng; hàng hải và đường thủy thu gần 3.400 tỷ đồng.