Cá chạch "lên bè", mở hướng phát triển kinh tế ở Cẩm Bình

Khai thác lợi thế, nâng giá trị kinh tế vườn đồi Xuân Lộc 22/09/2026 06:00 Hơn 400 ha đất đồi ở thôn Thượng Sơn, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang được khai thác theo hướng đa dạng cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng giá trị sản xuất và tạo nguồn thu ổn định cho người dân.

Khởi động vụ đông với các loại rau màu truyền thống 21/09/2026 14:00 Rau màu chiếm gần một nửa diện tích cây trồng vụ đông năm 2026 của Hà Tĩnh, vì vậy, nông dân các địa phương đang tập trung làm đất, xuống giống, khởi động vụ sản xuất mới.

Hà Tĩnh thả 9.000 khối rạn nhân tạo góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản 21/09/2026 12:41 Hà Tĩnh triển khai thả 9.000 khối rạn nhân tạo nhằm tạo sinh cảnh cho các loài thủy sản, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Khám phá cơ sở sản xuất ngư lưới cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh 20/09/2026 08:44 Cơ sở sản xuất ngư lưới cụ của anh Trần Văn Linh (SN 1990, thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền – Hà Tĩnh) được đầu tư máy móc, thiết bị hàng tỷ đồng, mang lại nguồn thu nhập cao.

“Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” hơn 3 thập kỷ gắn bó với hươu sao ở Hà Tĩnh 20/09/2026 05:16 Hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi hươu sao, bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) đã bền bỉ vượt qua thăng trầm, đổi mới cách làm và xây dựng mô hình hiệu quả, đưa sản phẩm nhung hươu vươn xa.

Tưới ngập - khô xen kẽ, giảm phát thải trên đồng ruộng Xuân Lộc 19/09/2026 14:30 Việc ứng dụng tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) vào canh tác lúa được người dân Xuân Lộc (Hà Tĩnh) áp dụng trong vụ xuân và hè thu 2026, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu.

Hà Tĩnh linh hoạt sản xuất vụ đông, nâng cao chất lượng nông sản 18/09/2026 15:32 Vụ đông năm 2026, các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động bố trí thời vụ, lựa chọn cây trồng phù hợp, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả và thu nhập cho người dân.

Giữ thông “cửa thoát lũ” cho đô thị trung tâm Hà Tĩnh 18/09/2026 13:30 Là địa bàn nằm ở cuối nguồn tiêu thoát nước của khu vực trung tâm Hà Tĩnh, phường Trần Phú được ví như một trong những “cửa thoát lũ” quan trọng của toàn vùng.

Khởi nghiệp từ những mầm hoa 18/09/2026 08:25 Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh Lê Khắc Nam (thôn Thái Sơn, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đã về quê lựa chọn khởi nghiệp với mô hình sản xuất cây giống hoa cúc.

Khám phá trại nuôi đà điểu quy mô lớn ở Hà Tĩnh 17/09/2026 08:12 Sau hơn một năm triển khai, mô hình nuôi đà điểu thương phẩm ở xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) bước đầu đã mang lại những tín hiệu khả quan, hứa hẹn mở ra hướng chăn nuôi mới trên địa bàn.

Nghiên cứu bỏ định giá đất theo "nguyên tắc thị trường" 16/09/2026 17:08 Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất bỏ quy định định giá đất theo nguyên tắc thị trường, chuyển trọng tâm sang bảng giá, hệ số điều chỉnh và dữ liệu đất đai.

Sau áp thấp, ngư dân Hà Tĩnh trúng nhiều hải sản giá trị 16/09/2026 16:30 Sau áp thấp nhiệt đới, nhiều chuyến biển gần bờ của ngư dân Hà Tĩnh trở về với khoang thuyền đầy ắp những mẻ hải sản có giá trị như cá chim vây vàng, ghẹ, tôm.

Sẽ cấp 'Sổ đỏ' điện tử, tích hợp trên VNeID 16/09/2026 13:41 Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục đang triển khai các công việc liên quan đến xây dựng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng điện tử.

Tháng cao điểm chống khai thác IUU tại Hà Tĩnh đạt kết quả tích cực 16/09/2026 08:57 Sau 1 tháng triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), công tác kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản tại Hà Tĩnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng cả nước tháo gỡ "thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Phát huy hiệu quả nguồn vốn, tạo sinh kế bền vững ở Đồng Lộc 14/09/2026 08:31 Các nguồn vốn vay đang tiếp sức người dân xã Đồng Lộc đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước xây dựng sinh kế ổn định và giảm nghèo bền vững.

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây thiệt hại tại một số địa phương 13/09/2026 18:22 Mưa lớn mấy ngày qua đã gây ngập cục bộ, sạt lở, làm hư hỏng nhà ở và ảnh hưởng đến sản xuất tại một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tăng tốc đo đạc, “làm sạch” từng thửa đất để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai 13/09/2026 11:30 Gắn tiến độ với yêu cầu bảo đảm chất lượng, Hà Tĩnh đang tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai từ đo đạc, lập bản đồ, hoàn thiện hồ sơ đến rà soát, chuẩn hóa thông tin, hướng tới dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”.

Hà Tĩnh phấn đấu gieo trồng hơn 11.860 ha cây vụ đông 12/09/2026 15:17 Trước những yếu tố bất lợi của thời tiết, Hà Tĩnh xác định vụ đông năm nay sẽ tổ chức sản xuất theo hướng chủ động, an toàn, linh hoạt, nâng cao hiệu quả.

Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất 12/09/2026 10:30 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ.

Nhiều giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái ở một số diện tích cam Khe Mây 12/09/2026 09:08 Trước tình trạng một số diện tích cam Khe Mây ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) bị suy thoái, nhiều giải pháp cải tạo vườn, nâng cao chất lượng cây giống đã được triển khai.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng một số điểm ở xã Mai Hoa 11/09/2026 14:58 Mưa lớn từ đêm qua đến ngày hôm nay (11/9) đã gây sạt lở, ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).

Sạt lở ở Hà Tĩnh và những cảnh báo từ thực tế 11/09/2026 14:42 Mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu, nhưng thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra không ít vụ sạt lở, gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, buộc nhiều hộ dân phải di dời.

Hồng vuông lên giá, nông dân Đồng Lộc tính chuyện làm lớn 11/09/2026 13:50 Hồng vuông là loại cây phù hợp với điều kiện đất vườn đồi và cho giá trị kinh tế khá cao, đang được người dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) từng bước phát triển theo hướng sản xuất hữu cơ.

Để mỗi cảng cá, âu thuyền là điểm tựa an toàn của ngư dân 11/09/2026 05:16 Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh đang triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho ngư dân, tàu thuyền trong mùa mưa bão.

Nông dân Hà Tĩnh gia cố nhà màng, chủ động ứng phó thiên tai 10/09/2026 14:13 Hà Tĩnh có khoảng 140.000 m² nhà màng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các chủ cơ sở đang khẩn trương gia cố công trình để hạn chế thiệt hại khi mùa mưa bão đang đến gần.