Cá chạch "lên bè", mở hướng phát triển kinh tế ở Cẩm Bình

(Baohatinh.vn) - Tận dụng lợi thế mặt nước, hội viên nông dân xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đang thử sức với mô hình nuôi cá chạch lồng bè theo hướng liên kết, từng bước mở thêm hướng phát triển kinh tế mới.
Giữa tháng 7/2026, gia đình ông Nguyễn Văn Cát và gia đình bà Trần Thị Hường ở thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình cùng xây dựng mô hình nuôi cá chạch lồng bè trên diện tích hơn 1ha mặt nước. Bước đầu, hai hộ thả nuôi hơn 200 vạn con cá chạch. (Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Cát đang gia cố lại lồng bè trong quá trình nuôi cá chạch).
Với 45 lồng bè, mỗi lồng rộng khoảng 18m², mô hình hiện thả nuôi từ 4-5 vạn con giống/lồng, bảo đảm mật độ phù hợp để chăm sóc, quản lý.
Mô hình liên kết với HTX Nông nghiệp Vĩnh Am (thành phố Hải Phòng), từ cung cấp con giống, hướng dẫn kỹ thuật đến bao tiêu toàn bộ sản phẩm, tạo thuận lợi để người dân yên tâm đầu tư nuôi.
Ông Nguyễn Văn Cát chia sẻ: "Trong quá trình nuôi, gia đình được hợp tác xã hỗ trợ về kinh nghiệm và kỹ thuật. Thức ăn chủ yếu là cám cá dạng viên nổi; khi cá chưa ăn hết, thức ăn không bị chìm, giúp chúng tôi dễ dàng theo dõi và điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp".
Mỗi ngày, cá được cho ăn khoảng 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 4-5 giờ. Việc cho ăn đúng thời điểm, đúng liều lượng giúp cá sinh trưởng tốt, hạn chế thức ăn dư thừa và thuận lợi trong quá trình chăm sóc.
Hằng ngày, người nuôi thường xuyên kiểm tra lồng bè, theo dõi hoạt động của cá và lượng thức ăn để kịp thời điều chỉnh cách chăm sóc, bảo đảm đàn cá sinh trưởng tốt.
Từ con giống, kỹ thuật đến thời gian nuôi và thu hoạch, các hộ dân đều được HTX Nông nghiệp Vĩnh Am (thành phố Hải Phòng) hướng dẫn, đồng hành trong quá trình triển khai mô hình.
Anh Trần Văn Tài, thành viên HTX cho biết: “Cá chạch thường nuôi khoảng hơn 3 tháng là có thể thu hoạch; giá bán hiện dao động từ 70.000 - 90.000 đồng/kg. HTX cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm cho các hộ dân, nên bà con yên tâm đầu tư, chăm sóc”.
Sau hơn 2 tháng rưỡi thả nuôi, nhờ được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đàn cá chạch của hai gia đình ở thôn Bình Tiến (xã Cẩm Bình) sinh trưởng tốt, thích nghi với điều kiện môi trường và nguồn nước tại địa phương.
Nhận thấy cá chạch sinh trưởng tốt, ngày 24/9 vừa qua, hai gia đình tiếp tục thả nuôi thêm 200 vạn con, thực hiện theo hình thức nuôi cuốn chiếu để chủ động sản lượng và thời điểm thu hoạch.
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