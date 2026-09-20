Khám phá cơ sở sản xuất ngư lưới cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cơ sở sản xuất ngư lưới cụ của anh Trần Văn Linh (SN 1990, thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền – Hà Tĩnh) được đầu tư máy móc, thiết bị hàng tỷ đồng, mang lại nguồn thu nhập cao.
Cơ sở sản xuất ngư lưới cụ của anh Trần Văn Linh ở thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền đã từng tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp của thanh niên" tại Hà Nội năm 2019. Đây là cơ sở đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh sử dụng máy móc, trang thiết bị hiện đại vào sản xuất ngư lưới cụ, phục vụ nhu cầu cho bà con ngư dân. Cơ sở sản xuất ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Ông Kiều Đình Công – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Điền
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