Hà Tĩnh: Xả tràn 4 hồ chứa, thủy điện Hố Hô điều tiết nước từ tối nay

Hồ Thượng Sông Trí dự kiến xả tràn từ 10h ngày 12/9 với lưu lượng từ 5 - 60 m3/giây.

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, đơn vị sẽ vận hành điều tiết nước qua tràn của 4 hồ chứa, gồm: Kim Sơn, Thượng Sông Trí (cùng ở xã Kỳ Hoa), Tàu Voi (phường Vũng Áng), Đá Hàn (xã Hương Bình).

Việc xả tràn, hạ thấp mực nước ở các hồ chứa nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, bởi theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 11/9 đến đêm 12/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn những ngày sau đó.

Cụ thể, hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí xả tràn từ 10h ngày 12/9 với lưu lượng xả từ 5 – 60 m3/giây. Hồ Tàu Voi xả tràn từ 8h ngày 13/9, với lưu lượng xả từ 3 – 40 m3/giây.

Hồ Đá Hàn có thông báo xả từ 10h ngày 11/9, với lưu lượng xả từ 5 đến 70 m3/giây. Tuy nhiên, theo đơn vị vận hành, hiện nay hồ Đá Hàn hiện vẫn chưa xả tràn, mà đang căn cứ theo tình hình mưa để vận hành phù hợp.

Hồ Kim Sơn ở xã Kỳ Hoa dự kiến xả tràn từ 10h ngày 12/9.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đề nghị UBND các xã, phường chịu ảnh hưởng trong hệ thống hồ chứa khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn, sẵn sàng ứng phó.

Thủy điện Hố Hô dự kiến xả tràn từ 22h ngày 11/9

Mưa lớn khiến lượng nước đổ về hồ chứa ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô tăng khá nhanh.

Ông Nguyễn Bá Tuấn - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho hay: Từ trưa 11/9, khu vực nhà máy có mưa lớn. Hiện nay vẫn đang có mưa.

Lúc 16h ngày 11/9, mực nước hồ ở cao trình 62,42m, mực nước hạ lưu 22,5m. Lưu lượng nước về hồ là 122 m3/giây, lưu lượng nước phát điện qua tổ máy 26 m3/giây. Các hạng mục công trình vận hành bình thường.

Trước tình hình mưa lớn và dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn về việc mưa vẫn tiếp diễn những ngày tới, đơn vị dự kiến vận hành điều tiết nước qua tràn ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô từ 22h ngày 11/9 với lưu lượng từ 50 – 400 m3/giây.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã có thông báo về việc vận hành xả tràn gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Công Thương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các xã vùng hạ du để kịp thời thông tin tới người dân chủ động biện pháp ứng phó.

Lúc 16h ngày 11/9, mực nước hồ chứa ở Nhà máy thủy điện Hố Hô ở cao trình 62,42m.