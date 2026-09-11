Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Hà Tĩnh: Xả tràn 4 hồ chứa, thủy điện Hố Hô điều tiết nước từ tối nay

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình mưa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh, các hồ: Kim Sơn, Tàu Voi, Thượng Sông Trí, Đá Hàn được vận hành xả tràn. Nhà máy thủy điện Hố Hô sẽ điều tiết nước qua tràn từ 22h ngày 11/9.

bqbht_br_mua-lu-o-ha-tinh-6414.jpg
Hồ Thượng Sông Trí dự kiến xả tràn từ 10h ngày 12/9 với lưu lượng từ 5 - 60 m3/giây.

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, đơn vị sẽ vận hành điều tiết nước qua tràn của 4 hồ chứa, gồm: Kim Sơn, Thượng Sông Trí (cùng ở xã Kỳ Hoa), Tàu Voi (phường Vũng Áng), Đá Hàn (xã Hương Bình).

Việc xả tràn, hạ thấp mực nước ở các hồ chứa nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, bởi theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 11/9 đến đêm 12/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn những ngày sau đó.

Cụ thể, hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí xả tràn từ 10h ngày 12/9 với lưu lượng xả từ 5 – 60 m3/giây. Hồ Tàu Voi xả tràn từ 8h ngày 13/9, với lưu lượng xả từ 3 – 40 m3/giây.

Hồ Đá Hàn có thông báo xả từ 10h ngày 11/9, với lưu lượng xả từ 5 đến 70 m3/giây. Tuy nhiên, theo đơn vị vận hành, hiện nay hồ Đá Hàn hiện vẫn chưa xả tràn, mà đang căn cứ theo tình hình mưa để vận hành phù hợp.

bqbht_br_mua-lu-o-ha-tinh-1709.jpg
Hồ Kim Sơn ở xã Kỳ Hoa dự kiến xả tràn từ 10h ngày 12/9.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đề nghị UBND các xã, phường chịu ảnh hưởng trong hệ thống hồ chứa khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn, sẵn sàng ứng phó.

Thủy điện Hố Hô dự kiến xả tràn từ 22h ngày 11/9

bqbht_br_mua-lu-o-ha-tinh-5110.jpg
Mưa lớn khiến lượng nước đổ về hồ chứa ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô tăng khá nhanh.

Ông Nguyễn Bá Tuấn - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho hay: Từ trưa 11/9, khu vực nhà máy có mưa lớn. Hiện nay vẫn đang có mưa.

Lúc 16h ngày 11/9, mực nước hồ ở cao trình 62,42m, mực nước hạ lưu 22,5m. Lưu lượng nước về hồ là 122 m3/giây, lưu lượng nước phát điện qua tổ máy 26 m3/giây. Các hạng mục công trình vận hành bình thường.

Trước tình hình mưa lớn và dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn về việc mưa vẫn tiếp diễn những ngày tới, đơn vị dự kiến vận hành điều tiết nước qua tràn ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô từ 22h ngày 11/9 với lưu lượng từ 50 – 400 m3/giây.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã có thông báo về việc vận hành xả tràn gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Công Thương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các xã vùng hạ du để kịp thời thông tin tới người dân chủ động biện pháp ứng phó.

bqbht_br_mua-lu-o-ha-tinh-9582.jpg
Lúc 16h ngày 11/9, mực nước hồ chứa ở Nhà máy thủy điện Hố Hô ở cao trình 62,42m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp trên Biển Đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều khu vực ở miền Trung từ 10/9.

Tính riêng từ 19h tối qua đến sáng 11/9, nhiều nơi mưa vượt 60mm. Trong đó, Hà Tĩnh là nơi có lượng mưa lớn nhất 133mm, tiếp đến là TP Huế 96mm, Đà Nẵng 93mm, Quảng Ngãi 62mm.

Dự báo không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến một số nơi ở Quảng Trị và TP Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp trên Biển Đông và địa hình đón gió, đêm nay, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày và đêm 12/9, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này ở miền Trung với lượng mưa gia tăng. Tổng lượng mưa ngày và đêm 12/9 ở khu vực này từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 180mm.

Sang ngày và đêm 13/9, cường độ mưa tiếp tục gia tăng, đồng thời vùng mưa có xu hướng dịch chuyển nhẹ. Khu vực trọng tâm mưa gồm Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào hoạt động của áp thấp nhiệt đới/bão có thể hình thành trên Biển Đông ngay hôm nay hoặc ngày mai.

Tin liên quan

Tags:

#Mưa lớn ở Hà Tĩnh #Hà Tĩnh mưa lớn #Mưa lớn diện rộng #Thủy điện Hố Hô xả tràn #Xả tràn hồ chứa #Hà Tĩnh xả tràn hồ chứa #Xả tràn hồ chứa ở Hà Tĩnh #Mưa lũ ở tỉnh Hà Tĩnh #Mưa lũ năm 2026

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chủ động mùa vụ, nâng giá trị hạt lúa Hà Tĩnh

Chủ động mùa vụ, nâng giá trị hạt lúa Hà Tĩnh

Nhờ giành thế chủ động trong sản xuất, vụ lúa hè thu 2026 ở Hà Tĩnh đã được thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Cùng với đó, sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị, mở rộng các phương thức canh tác “xanh”, góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị nông sản.
Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi

Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi

Năng suất đạt khá, giá thu mua cao gấp đôi lúa sản xuất thông thường, người dân tham gia Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ thôn Hồng Phong (xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) đang đón niềm vui được mùa, được giá.
Nâng cao giá trị hồng giòn Yên Du

Nâng cao giá trị hồng giòn Yên Du

Những năm gần đây, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) luôn chú trọng quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm hồng giòn Yên Du, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh tế và tạo đầu ra ổn định cho người dân.
Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Những ngày cuối tháng 8, trên khắp đồng ruộng Hà Tĩnh, tiếng máy gặt hòa cùng nhịp mùa vàng rộn rã. Người dân tranh thủ từng ngày nắng ráo để thu hoạch nhanh, đưa lúa về nhà.
Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!