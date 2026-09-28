Hà Tĩnh tăng cường giám sát tàu cá qua cảng, góp phần chống khai thác IUU

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU, Văn phòng Đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá đã duy trì công tác kiểm tra, giám sát tàu cá tại các cảng chỉ định Cửa Sót, Cửa Nhượng và Xuân Hội.

Lực lượng chức năng hướng dẫn ngư dân thực hiện thủ tục xuất, nhập cảng trên hệ thống eCDT.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm soát 11.909 lượt tàu cập cảng, 12.013 lượt tàu rời cảng; giám sát 1.290 tấn thủy sản bốc dỡ qua cảng (đạt 100%). Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát hồ sơ tàu cá, thiết bị giám sát hành trình (VMS), nhật ký khai thác, thông tin chuyến biển và các thủ tục liên quan đến nguồn gốc thủy sản theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã làm việc trực tiếp với chủ tàu, thuyền trưởng để xác minh thông tin các chuyến biển; hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thủy sản, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ngư dân trong chống khai thác IUU.

Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản cũng được đẩy mạnh.

Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản cũng được tỉnh đẩy mạnh. Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), nhờ đó, tỷ lệ lượt tàu cá cập, rời cảng thực hiện các thủ tục liên quan trên hệ thống eCDT đến nay đạt trên 98%.

Đối với nhật ký khai thác thủy sản điện tử (eLogbook), Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn ngư dân cài đặt và sử dụng theo lộ trình của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từng bước số hóa hoạt động quản lý, giám sát khai thác thủy sản.

UBND xã Đồng Tiến phối hợp với Chi cục Thủy sản và Cảng cá Cửa Sót tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) cho các chủ tàu cá trên địa bàn. Ảnh Mạnh Hùng.

Ngoài ra, để tăng cường kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương, lực lượng biên phòng triển khai thí điểm 2 điểm thu, nộp báo cáo khai thác thủy sản tại xã Tiên Điền và Đồng Tiến.

Từ cuối tháng 8/2026 đến nay, qua công tác thu, nộp báo cáo khai thác, các lực lượng liên quan đã xác nhận 1.067 lượt tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m cập bến, với khoảng 110 tấn thủy sản. Điều này góp phần đưa hoạt động khai thác ngoài các cảng cá chỉ định vào quy trình quản lý, tăng cường kiểm soát sản lượng và phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai các giải pháp cùng cả nước thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU, sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường giám sát số lượng tàu cá ra, vào cảng; kiểm soát sản lượng thủy sản bốc dỡ; thực hiện nghiêm công tác truy xuất nguồn gốc và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó, Hà Tĩnh tiếp tục góp phần cùng cả nước thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU, sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.