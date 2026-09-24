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Tập trung tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin đợt 2/2026 cho đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm đúng đối tượng, đủ liều và yêu cầu kỹ thuật.

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