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Khám phá trại nuôi đà điểu quy mô lớn ở Hà Tĩnh

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Sau hơn một năm triển khai, mô hình nuôi đà điểu thương phẩm ở xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) bước đầu đã mang lại những tín hiệu khả quan, hứa hẹn mở ra hướng chăn nuôi mới trên địa bàn.

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Tháng 8/2025, Công ty CP Nguyệt Quang, xã Việt Xuyên bắt đầu thử nghiệm mô hình nuôi đà điểu thương phẩm với 150 con giống, tổng vốn đầu tư hơn 900 triệu đồng.
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Sau hơn một năm chăm sóc, đàn đà điểu sinh trưởng ổn định. Hiện, trọng lượng mỗi con đạt khoảng 80 - 100 kg, cho thấy vật nuôi này có khả năng thích nghi với điều kiện chăn nuôi tại địa phương.
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Thức ăn của đà điểu chủ yếu là cây xuyến chi và các loại cỏ; khi trưởng thành, đà điểu được bổ sung thêm cám công nghiệp trong khẩu phần ăn.
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Anh Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc Công ty CP Nguyệt Quang (áo đỏ) cho biết: “Trong quá trình nuôi, chúng tôi chú trọng bảo đảm các điều kiện về chuồng trại, thức ăn và quy trình chăm sóc. Đà điểu ở giai đoạn nhỏ mỗi ngày ăn khoảng 0,5 kg thức ăn/con/ngày; khi trưởng thành, lượng thức ăn tăng lên khoảng 2 kg/con/ngày. Qua thực tế cho thấy, nếu thực hiện đúng quy trình, đàn đà điểu sinh trưởng khá ổn định và thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu tại địa phương”.
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Việc bảo đảm môi trường nuôi phù hợp giúp đàn vật nuôi duy trì sức khỏe và tăng trưởng đồng đều. Từ những kết quả bước đầu, doanh nghiệp đang tiếp tục theo dõi quá trình sinh trưởng, đồng thời hoàn thiện quy trình chăm sóc để nâng cao hiệu quả mô hình.
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Dự kiến trong tháng 10 tới đây, Công ty CP Nguyệt Quang sẽ xuất bán 30 con đà điểu thương phẩm.
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Theo chia sẻ của đại diện công ty, đà điểu hiện được tiêu thụ tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Giá bán đà điểu thương phẩm hiện đạt khoảng 85 nghìn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận dự kiến khoảng 2 - 2,5 triệu đồng/con.
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Trong quá trình nuôi, đà điểu được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh như: niu-cát-xơn, cúm gia cầm... Anh Nguyễn Trung Thành chia sẻ: “Khi bắt đầu mô hình, chúng tôi xác định đây là vật nuôi mới nên phải vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm. Trong quá trình nuôi, doanh nghiệp luôn chủ động tìm hiểu kỹ thuật, theo dõi từng giai đoạn phát triển của đàn để điều chỉnh cách chăm sóc sao cho phù hợp nhất”.
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Bà Lê Thị Hường - cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Việt Xuyên cho hay: "Đây là mô hình chăn nuôi mới được triển khai trên địa bàn. Qua theo dõi bước đầu, mô hình cho thấy những tín hiệu tích cực. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi quá trình phát triển của đàn, hiệu quả sản xuất và khả năng tiêu thụ sản phẩm để có cơ sở đánh giá, định hướng phát triển phù hợp”.
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Mô hình nuôi thử nghiệm đà điểu của Công ty CP Nguyệt Quang bước đầu cho thấy hiệu quả, mở ra hướng phát triển chăn nuôi mới trên địa bàn.

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Tags:

#Nuôi đà điểu #Mô hình nuôi đà điểu thương phẩm #Chăn nuôi đà điểu #Xã Việt Xuyên

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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