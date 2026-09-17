Khám phá trại nuôi đà điểu quy mô lớn ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau hơn một năm triển khai, mô hình nuôi đà điểu thương phẩm ở xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) bước đầu đã mang lại những tín hiệu khả quan, hứa hẹn mở ra hướng chăn nuôi mới trên địa bàn.
Việc bảo đảm môi trường nuôi phù hợp giúp đàn vật nuôi duy trì sức khỏe và tăng trưởng đồng đều. Từ những kết quả bước đầu, doanh nghiệp đang tiếp tục theo dõi quá trình sinh trưởng, đồng thời hoàn thiện quy trình chăm sóc để nâng cao hiệu quả mô hình.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ.
Trong bối cảnh bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan, các địa phương và người chăn nuôi tại Hà Tĩnh cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Nhờ giành thế chủ động trong sản xuất, vụ lúa hè thu 2026 ở Hà Tĩnh đã được thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Cùng với đó, sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị, mở rộng các phương thức canh tác “xanh”, góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị nông sản.
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Hà Tĩnh xác định sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, ứng phó và phản ứng nhanh của lực lượng theo phương châm “bốn tại chỗ” là yếu tố mang tính quyết định.
Những năm gần đây, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) luôn chú trọng quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm hồng giòn Yên Du, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh tế và tạo đầu ra ổn định cho người dân.
Từ vật liệu, động cơ đơn giản, nhiều ngư dân ở các vùng biển Hà Tĩnh đã cải tiến, chế tạo ra máy kéo thuyền, giúp đưa tàu thuyền lên, xuống bờ thuận tiện, giảm công sức và đặc biệt phát huy hiệu quả trong mùa mưa bão.
Chào mừng dịp lễ Quốc khánh 2/9, người dân ở nhiều địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân chỉnh trang đường làng, khu dân cư, chung tay tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp, góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.