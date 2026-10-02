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Khảo sát "điểm nghẽn" trong phát triển kinh tế tập thể của Hà Tĩnh

Phan Trâm
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(Baohatinh.vn) - Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh đã khảo sát tại cơ sở để thu thập thông tin, đánh giá hoạt động của các HTX, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo động lực phát triển kinh tế tập thể.

Sáng 2/10, đoàn công tác của Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng khu vực kinh tế tập thể, HTX tại các xã: Mai Phụ, Lộc Hà.

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Đoàn công tác Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh khảo sát tại xã Mai Phụ.

Xã Mai Phụ và xã Lộc Hà hiện có 52 HTX đang hoạt động, tập trung ở các lĩnh vực như môi trường, nuôi trồng, thu mua và chế biến thủy sản, quản lý chợ... Mặc dù hoạt động của các HTX từng bước được củng cố, song hiện nay, nhiều đơn vị vẫn gặp khó khăn do quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ, thiếu nguồn vốn để đầu tư mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo đó, tỷ lệ HTX hoạt động yếu kém còn ở mức cao (trên 20%). Một số HTX đã ngừng hoạt động trong thời gian dài nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể theo quy định.

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Đoàn công tác Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh khảo sát tại xã Lộc Hà.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã thu thập thông tin về tình hình tổ chức, hoạt động; kết quả sản xuất - kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ của các HTX. Theo đó, các HTX cũng kiến nghị Liên minh HTX tỉnh tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp; kết nối các kênh vay vốn; hỗ trợ xây dựng, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ thủ tục giải thể những HTX ngừng hoạt động.

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Ông Nguyễn Hồng Thanh - Giám đốc HTX Thủy sản Bình Định (xã Mai Phụ) kiến nghị Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ thủ tục giải thể những HTX đã ngừng hoạt động.
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Chị Trần Thị Thắm - Giám đốc HTX Dịch vụ vệ sinh môi trường xã Thạch Kim (xã Lộc Hà) phản ánh khó khăn trong thu gom, vận chuyển rác vì quãng đường vận chuyển xa.

Thông qua khảo sát, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh sẽ có thêm cơ sở đánh giá thực chất hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn và nhu cầu hỗ trợ từ cơ sở. Trên cơ sở đó, đơn vị tham mưu các giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển bền vững.

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Hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng khu vực kinh tế tập thể của Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh được triển khai tại 69 xã, phường trên toàn tỉnh từ đầu tháng 9 đến nay. Đợt khảo sát nhằm nhận diện kịp thời những “điểm nghẽn”, nhu cầu thực tế từ cơ sở; qua đó đề xuất giải pháp đồng hành, hỗ trợ HTX hoạt động hiệu quả, bền vững.

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Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

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