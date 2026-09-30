Hà Tĩnh khống chế dịch tả lợn châu Phi trong diện hẹp, ổn định nguồn cung thịt cuối năm

Tập trung kiểm soát dịch bệnh

Ngày 28/9, nhận thấy đàn lợn 8 con của gia đình có biểu hiện bất thường, bà Nguyễn Thị Lan (thôn Đông Đoài, xã Thiên Cầm) lập tức báo với chính quyền địa phương và cán bộ chuyên môn. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định đàn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Từ ngày 22/9 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 6 hộ thuộc 2 thôn ở xã Thiên Cầm.

“Ngay khi có kết quả, gia đình phối hợp với chính quyền tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh theo quy định; đồng thời vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh để hạn chế mầm bệnh lây lan” - bà Nguyễn Thị Lan cho biết.

Đây không phải trường hợp duy nhất tại địa phương. Theo UBND xã Thiên Cầm, từ ngày 22/9 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 6 hộ thuộc 2 thôn, buộc phải tiêu hủy 13 con lợn với tổng khối lượng hơn 1.600 kg. Trước tình hình đó, địa phương đang tập trung khoanh vùng, xử lý các ổ dịch, đồng thời tăng cường giám sát đàn lợn tại các hộ chăn nuôi.

Xã Thiên Cầm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Ông Hoàng Văn Tùng - cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Thiên Cầm cho biết: “Cùng với xử lý các ổ dịch, địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống; tuyệt đối không giấu dịch, không vận chuyển, mua bán, giết mổ lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh. Các hộ phải thường xuyên theo dõi đàn vật nuôi, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại; khi phát hiện dấu hiệu bất thường phải báo ngay cho chính quyền và cán bộ thú y để xử lý kịp thời”.

Tại xã Mai Phụ, dịch tả lợn châu Phi cũng đã xuất hiện tại một số hộ chăn nuôi. Trong khi đó, toàn xã có tới 550 hộ nuôi lợn với tổng đàn khoảng 2.700 con, phần lớn phân tán nhỏ lẻ trong khu dân cư. Trước thực tế này, địa phương đang tập trung kiểm soát dịch ngay từ từng hộ, hạn chế nguy cơ lây lan ra diện rộng.

Các địa phương tổ chức phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi.

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết: “Xã đã giao các phòng chuyên môn phối hợp với các thôn rà soát, nắm chắc tình hình chăn nuôi; hướng dẫn người dân vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Công tác giám sát được tăng cường đến từng hộ để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng”.

Chủ động bảo vệ đàn lợn dịp cuối năm

Hiện nay, trên phạm vi cả nước, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh, diễn biến phức tạp tại một số địa phương như Thái Nguyên, Đồng Nai, TP. Hà Nội…

Tại Hà Tĩnh, sau một thời gian cơ bản được kiểm soát, từ đầu tháng 9/2026 đến nay, các ổ dịch nhỏ lẻ đã xuất hiện trở lại trên địa bàn; hiện các xã Toàn Lưu, Mai Phụ, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Hồng Lộc còn ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng III phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh lấy mẫu giám sát vi-rút dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn.

Diễn biến trên cho thấy nguy cơ dịch tái phát, lây lan vẫn hiện hữu, nhất là khi các hộ chăn nuôi, trang trại bước vào giai đoạn tái đàn, tăng đàn phục vụ nhu cầu thực phẩm cuối năm.

Cùng với những bất lợi của thời tiết, mật độ chăn nuôi lớn, hoạt động vận chuyển con giống, buôn bán, giết mổ gia súc gia tăng cũng làm tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh. Vì vậy, kiểm soát dịch ngay từ cơ sở, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi là yêu cầu quan trọng để duy trì ổn định hoạt động chăn nuôi và nguồn cung thực phẩm cho thị trường.

Trang trại chăn nuôi lợn Hồng Châu (thôn Tân Thượng, xã Hồng Lộc) vừa tăng đàn vừa chú trọng phòng chống dịch bệnh.

Trước nguy cơ dịch bệnh tăng cao, nhiều cơ sở chăn nuôi đang siết chặt các biện pháp an toàn sinh học. Trang trại chăn nuôi lợn Hồng Châu (thôn Tân Thượng, xã Hồng Lộc) duy trì khoảng 1.200 con lợn thịt, 250 con lợn nái và vừa nhập thêm khoảng 1.000 con lợn giống để phục vụ thị trường cuối năm.

Ông Nguyễn Trọng Hằng - đại diện trang trại cho biết: “Còn khoảng 3 tháng nữa là đến Tết dương lịch, 4 tháng nữa là Tết Nguyên đán, chúng tôi dự kiến cung ứng số lượng khá lớn lợn thịt ra thị trường. Vì thế, thời điểm này, yêu cầu phòng dịch được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp an toàn sinh học ở mức cao nhất, tăng cường phun tiêu độc, khử trùng, rải vôi từ khu vực vành đai, xung quanh trang trại đến bên trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mầm bệnh xâm nhập”.

Các địa phương đẩy nhanh tiêm vắc-xin đợt 2 năm 2026, đảm bảo tỷ lệ theo kế hoạch.

Hiện nay, Sở NN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 8312/UBND-NL5 yêu cầu các địa phương tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đẩy nhanh tiêm phòng vắc xin đợt 2 năm 2026 cho đàn vật nuôi.

Sở cũng chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi thành lập các đoàn kiểm tra, phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, khống chế dịch.

Người chăn nuôi cần chú trọng thực hiện an toàn sinh học, góp phần giúp đàn lợn phát triển khỏe mạnh.

Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT Hà Tĩnh) cho biết: “Các địa phương có ổ dịch cần giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, xử lý dứt điểm các ổ dịch; tổ chức kiểm tra, rà soát dịch bệnh trên toàn địa bàn nhằm đảm bảo phát hiện sớm, xử lý kịp thời, đúng quy định đối với các ổ dịch; đồng thời kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ, thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và đẩy nhanh tiêm vắc-xin đợt 2 năm 2026, đảm bảo tỷ lệ theo kế hoạch.

Đối với người chăn nuôi lợn, cần chú trọng thực hiện an toàn sinh học, sử dụng con giống rõ nguồn gốc, tiêm phòng đầy đủ và khai báo ngay khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh”.