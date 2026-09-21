Khởi động vụ đông với các loại rau màu truyền thống

(Baohatinh.vn) - Rau màu chiếm gần một nửa diện tích cây trồng vụ đông năm 2026 của Hà Tĩnh, vì vậy, nông dân các địa phương đang tập trung làm đất, xuống giống, khởi động vụ sản xuất mới.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hằng (thôn Trung Tiến, xã Đồng Tiến) dự kiến sản xuất 6 sào rau màu vụ đông. Những ngày qua, bà đã khẩn trương làm đất và xuống giống được 2 sào củ cải, cà rốt, khoai lang. Với diện tích còn lại, gia đình đang tiếp tục làm đất để xuống giống trong thời gian tới, bảo đảm thời vụ.
Nhiều loại rau màu đã được người dân xã Đức Thọ xuống giống, hiện đang phát triển tốt.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu (bên trái) - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ cho biết: “Mặc dù thời tiết đầu vụ chưa thuận lợi, địa phương vẫn bám sát tình hình sản xuất, tuyên truyền, hướng dẫn bà con lựa chọn thời điểm xuống giống phù hợp. Qua thực tế cho thấy, người dân ngày càng chủ động hơn, từ bố trí thời vụ đến áp dụng các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của thời tiết. Nhờ vậy, một số diện tích rau ngắn ngày đã cho thu hoạch, cung ứng ra thị trường”.
Hành tăm là một trong những cây trồng chủ lực trong vụ đông năm 2026 của xã Can Lộc, với diện tích hơn 200 ha. Ngay từ đầu vụ, địa phương đã hướng dẫn người dân chuẩn bị đất, giống, tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống giống đúng khung thời vụ; đồng thời chú trọng các biện pháp tiêu úng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Đến nay, phần lớn diện tích hành tăm đã được xuống giống và đang bước vào giai đoạn chăm sóc.
Vụ đông năm 2026, Hà Tĩnh có kế hoạch sản xuất hơn 11.800 ha cây trồng các loại. Trong đó, rau màu chiếm hơn 5.900 ha, gồm hơn 4.900 ha rau, củ, quả và gần 1.000 ha khoai lang. Để đảm bảo lịch thời vụ và năng suất, sản lượng đề ra, ngành chuyên môn và các địa phương đang tích cực hướng dẫn người dân làm đất, xuống giống phù hợp với điều kiện từng vùng và diễn biến thời tiết; đồng thời định hướng sản xuất theo hướng an toàn, linh hoạt, đa dạng cây trồng và từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung.
Người dân ở nhiều địa phương đã xuống giống với các loại rau màu truyền thống.
Nhiều loại rau màu ngoài đồng đã bén rễ.
Vụ đông năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu hình thành các vùng sản xuất rau màu tập trung hàng hoá liên kết với doanh nghiệp.
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