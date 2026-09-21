Khởi động vụ đông với các loại rau màu truyền thống

Nghiên cứu bỏ định giá đất theo "nguyên tắc thị trường" 16/09/2026 17:08 Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất bỏ quy định định giá đất theo nguyên tắc thị trường, chuyển trọng tâm sang bảng giá, hệ số điều chỉnh và dữ liệu đất đai.

Sau áp thấp, ngư dân Hà Tĩnh trúng nhiều hải sản giá trị 16/09/2026 16:30 Sau áp thấp nhiệt đới, nhiều chuyến biển gần bờ của ngư dân Hà Tĩnh trở về với khoang thuyền đầy ắp những mẻ hải sản có giá trị như cá chim vây vàng, ghẹ, tôm.

Sẽ cấp 'Sổ đỏ' điện tử, tích hợp trên VNeID 16/09/2026 13:41 Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục đang triển khai các công việc liên quan đến xây dựng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng điện tử.

Tháng cao điểm chống khai thác IUU tại Hà Tĩnh đạt kết quả tích cực 16/09/2026 08:57 Sau 1 tháng triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), công tác kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản tại Hà Tĩnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng cả nước tháo gỡ "thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Phát huy hiệu quả nguồn vốn, tạo sinh kế bền vững ở Đồng Lộc 14/09/2026 08:31 Các nguồn vốn vay đang tiếp sức người dân xã Đồng Lộc đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước xây dựng sinh kế ổn định và giảm nghèo bền vững.

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây thiệt hại tại một số địa phương 13/09/2026 18:22 Mưa lớn mấy ngày qua đã gây ngập cục bộ, sạt lở, làm hư hỏng nhà ở và ảnh hưởng đến sản xuất tại một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tăng tốc đo đạc, “làm sạch” từng thửa đất để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai 13/09/2026 11:30 Gắn tiến độ với yêu cầu bảo đảm chất lượng, Hà Tĩnh đang tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai từ đo đạc, lập bản đồ, hoàn thiện hồ sơ đến rà soát, chuẩn hóa thông tin, hướng tới dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”.

Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất 12/09/2026 10:30 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ.

Nhiều giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái ở một số diện tích cam Khe Mây 12/09/2026 09:08 Trước tình trạng một số diện tích cam Khe Mây ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) bị suy thoái, nhiều giải pháp cải tạo vườn, nâng cao chất lượng cây giống đã được triển khai.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng một số điểm ở xã Mai Hoa 11/09/2026 14:58 Mưa lớn từ đêm qua đến ngày hôm nay (11/9) đã gây sạt lở, ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).

Sạt lở ở Hà Tĩnh và những cảnh báo từ thực tế 11/09/2026 14:42 Mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu, nhưng thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra không ít vụ sạt lở, gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, buộc nhiều hộ dân phải di dời.

Hồng vuông lên giá, nông dân Đồng Lộc tính chuyện làm lớn 11/09/2026 13:50 Hồng vuông là loại cây phù hợp với điều kiện đất vườn đồi và cho giá trị kinh tế khá cao, đang được người dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) từng bước phát triển theo hướng sản xuất hữu cơ.

Để mỗi cảng cá, âu thuyền là điểm tựa an toàn của ngư dân 11/09/2026 05:16 Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh đang triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho ngư dân, tàu thuyền trong mùa mưa bão.

Nông dân Hà Tĩnh gia cố nhà màng, chủ động ứng phó thiên tai 10/09/2026 14:13 Hà Tĩnh có khoảng 140.000 m² nhà màng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các chủ cơ sở đang khẩn trương gia cố công trình để hạn chế thiệt hại khi mùa mưa bão đang đến gần.

Vườn lan lớn nhất Hà Tĩnh thử nghiệm giống mới phục vụ khách hàng 10/09/2026 13:32 Những ngày này, hơn 60.000 gốc lan hồ điệp tại Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh (xã Thạch Khê) đang được chăm sóc, chuẩn bị cho vụ hoa phục vụ thị trường tết Nguyên đán.

Hà Tĩnh chủ động phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc 10/09/2026 09:46 Trong bối cảnh bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan, các địa phương và người chăn nuôi tại Hà Tĩnh cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ động mùa vụ, nâng giá trị hạt lúa Hà Tĩnh 08/09/2026 15:00 Nhờ giành thế chủ động trong sản xuất, vụ lúa hè thu 2026 ở Hà Tĩnh đã được thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Cùng với đó, sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị, mở rộng các phương thức canh tác “xanh”, góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị nông sản.

Hà Tĩnh sẵn sàng kích hoạt “bốn tại chỗ” ứng phó với thiên tai 07/09/2026 05:03 Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Hà Tĩnh xác định sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, ứng phó và phản ứng nhanh của lực lượng theo phương châm “bốn tại chỗ” là yếu tố mang tính quyết định.

Người dân Hà Tĩnh chủ động bảo vệ sinh kế trước mùa mưa bão 06/09/2026 15:15 Từ các cánh đồng lúa hè thu, vùng nuôi trồng thủy sản đến những vườn cam trĩu quả, người dân Hà Tĩnh đang thực hiện các giải pháp bảo vệ thành quả sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng trên đàn bò ở phường Trần Phú 06/09/2026 05:03 Ngay sau khi phát hiện ổ dịch lở mồm long móng trên đàn bò, UBND phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống.

Vì sao không nên nuôi tôm thẻ chân trắng trong môi trường nước ngọt? 05/09/2026 15:39 Từ khuyến cáo, định hướng của cơ quan quản lý nhà nước đến thực tiễn sản xuất ở Hà Tĩnh đều cho thấy không nên nuôi tôm thẻ chân trắng trong môi trường nước ngọt.

Hà Tĩnh thu hoạch hơn 98% diện tích lúa hè thu 05/09/2026 13:51 Đến nay, các địa phương ở Hà Tĩnh đã thu hoạch khoảng 42.600 ha/43.400 ha lúa hè thu, đạt hơn 98% diện tích; cơ bản bảo đảm tiến độ theo khung lịch thời vụ của tỉnh.

Sóng lớn cuốn hàng tấn vỏ ngao tím dạt vào bờ biển Hà Tĩnh 03/09/2026 17:27 Những ngày qua, tại bãi biển xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện lượng lớn vỏ ngao tím bị sóng đánh dạt vào bờ, xếp thành từng lớp dọc bờ biển.

Nuôi ếch trong bể, nhiều hộ dân thu hàng chục triệu đồng mỗi lứa 03/09/2026 17:00 Nuôi ếch thương phẩm đang được nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh lựa chọn nhờ dễ nuôi, không cần diện tích lớn, thời gian nuôi ngắn.

Những cây hồng trăm tuổi ở Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch 03/09/2026 13:10 Hồng Yên Du là cây đặc sản bản địa của thôn Đức Lĩnh (Mai Hoa, Hà Tĩnh), trong đó có những cây đã hơn 100 năm nhưng vẫn xanh tốt, sai quả, làm nên nét riêng vùng quê này.