Những cây hồng trăm tuổi ở Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch

(Baohatinh.vn) - Hồng Yên Du là cây đặc sản bản địa của thôn Đức Lĩnh (Mai Hoa, Hà Tĩnh), trong đó có những cây đã hơn 100 năm nhưng vẫn xanh tốt, sai quả, làm nên nét riêng vùng quê này.
Gia đình bà Trần Thị Nguyệt ở thôn Đức Lĩnh, xã Mai Hoa hiện sở hữu cây hồng Yên Du hơn 100 tuổi do cha mẹ để lại. Từ cây hồng cổ thụ này, bà Nguyệt đã nhân giống, mở rộng diện tích và đến nay phát triển được vườn hồng gần 500 cây, sản lượng mỗi năm đạt từ 4 đến 5 tấn quả.
Cây hồng cổ thụ của gia đình bà Nguyệt mỗi năm đạt từ 2,2 đến 2,5 tạ quả.
Chị Huê cho biết: “Những cây hồng lâu năm có thân lớn, tán rộng, dáng đẹp nên mỗi khi vào mùa quả chín, nhiều người đến đây chụp ảnh. Đây cũng là điểm nhấn riêng của vườn, tạo thêm sức hấp dẫn đối với người dân và du khách khi đến tham quan”.
Thôn Đức Lĩnh, xã Mai Hoa hiện có hơn 40 ha hồng Yên Du, trong đó hơn 20 cây đã có tuổi đời từ 50 năm trở lên. Những cây hồng cổ thụ không chỉ bền bỉ cho quả mà còn trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người dân nơi đây.
Cây hồng trên 60 năm của gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn, thôn Đức Lĩnh, xã Mai Hoa.
Hồng Yên Du đang tiếp tục được người dân thôn Đức Lĩnh trồng mới để mở rộng diện tích.
“Vụ hồng Yên Du năm nay, toàn xã ước đạt sản lượng khoảng 50 tấn, giá trị gần 2 tỷ đồng. Điều đáng quý là cùng với hiệu quả kinh tế, trên địa bàn vẫn còn nhiều cây hồng có tuổi đời hàng chục năm, thậm chí hơn 100 năm được người dân gìn giữ, chăm sóc qua nhiều thế hệ. Địa phương đang khuyến khích người dân tiếp tục bảo tồn những cây hồng lâu năm, đồng thời phát huy giá trị các vườn hồng gắn với tham quan, trải nghiệm, qua đó nâng cao giá trị cây đặc sản này và quảng bá hình ảnh quê hương Mai Hoa” – ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hoa cho biết.
Hiện nay, Hồng Yên Du đã bắt đầu chín, người dân bước vào vụ thu hoạch với giá bán trung bình 40 ngàn đồng/kg tại vườn.
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