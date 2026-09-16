Tháng cao điểm chống khai thác IUU tại Hà Tĩnh đạt kết quả tích cực

Thực hiện kế hoạch tháng cao điểm (15/8 - 15/9) và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác IUU, khắc phục các tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của EC.

Các địa phương đã bố trí các tổ công tác về từng thôn, rà soát từng tàu, thuyền, trực tiếp hướng dẫn ngư dân sơn, kẻ biển số nhận diện theo quy định.

Trong đợt này, tỉnh chú trọng quản lý, kiểm soát đội tàu; đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác; lắp đặt, duy trì kết nối và kiểm soát thiết bị giám sát hành trình (VMS); kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; cập nhật, quản lý dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử trên hệ thống eCDT.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng tăng cường xác minh, xử lý các trường hợp mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tàu cá, ngư dân của tỉnh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.

BQL Các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá hướng dẫn tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m thực hiện nhật ký khai thác điện tử (E-logbook) thay cho nhật ký giấy.

Bên cạnh đó, Sở NN&MT thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động như hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc giấy phép khai thác thủy sản và các trường hợp khác theo quy định. Đồng thời, thông báo danh sách này đến chủ tàu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các xã, phường có tàu cá và BQL Các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá để phối hợp quản lý, giám sát.

Để tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, Sở NN&MT thành lập tổ kiểm tra công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, tập trung rà soát các nội dung, nhiệm vụ theo yêu cầu của tháng cao điểm.

Nhờ đó, công tác kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. 19/19 nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, tỉnh không xảy ra tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. 100% tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được kiểm soát chặt chẽ. 55/55 tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị VMS, đạt tỷ lệ 100%. 100% tàu cá đã thực hiện đánh dấu, viết số đăng ký theo quy định.

Đồn Biên phòng Lạch Kèn phát hiện, bắt giữ tàu cá của ngư dân tỉnh Thanh Hóa có hành vi khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh.

Các hành vi vi phạm quy định về chống khai thác IUU đều được lực lượng chức năng kịp thời điều tra, xác minh, xử lý theo quy định. Công tác phối hợp giữa kiểm ngư, bộ đội biên phòng, công an, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai các giải pháp chống khai thác IUU một cách thường xuyên, liên tục; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện các khuyến nghị của EC, nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng”.