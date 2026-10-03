Kỳ Khang tạo đồng thuận trong quy tập mộ, mở đường tích tụ ruộng đất

Sau vụ sản xuất hè thu 2026, xã Kỳ Khang đặt mục tiêu tập trung, tích tụ hơn 100 ha ruộng đất để hình thành cánh đồng mẫu lớn. Tuy nhiên, để có những cánh đồng liền vùng, liền thửa, khó khăn lớn nhất vẫn là di dời các phần mộ nằm rải rác trên đồng ruộng, bởi đây là việc gắn với tâm linh và truyền thống của mỗi dòng họ.

Qua rà soát, trên các cánh đồng toàn xã có khoảng 1.350 ngôi mộ, trong đó 1.314 ngôi mộ có chủ và 36 ngôi mộ vô chủ. Trước mắt, để kịp tập trung, tích tụ ruộng đất, phục vụ sản xuất vụ xuân 2027, xã Kỳ Khang phải di dời 495 ngôi mộ. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động được địa phương xác định phải đi trước một bước, tạo sự đồng thuận trong các gia đình, dòng họ.

Nhiều ngôi mộ nằm rải rác trên các cánh đồng ở xã Kỳ Khang.

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang cho biết: “Ngày 15/9/2026, Ủy ban MTTQ xã tổ chức lễ phát động quy tập, di dời các phần mộ nằm rải rác trên đồng ruộng về các nghĩa trang tập trung. Xã tiến hành rà soát, thống kê cụ thể từng phần mộ; phân công cán bộ phối hợp với các thôn, tổ chức đoàn thể và đại diện các dòng họ đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động, giải thích. Những vấn đề liên quan đến phong tục, tập quán, tâm linh được lắng nghe, trao đổi, thống nhất phương án phù hợp, qua đó tạo sự đồng thuận trước khi triển khai”.

Cùng với tuyên truyền, vận động, cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Khang triển khai chính sách hỗ trợ cụ thể, tạo điều kiện để các gia đình, dòng họ thực hiện việc di dời. Theo đó, ngân sách xã hỗ trợ 500.000 đồng đối với mỗi ngôi mộ nằm rải rác trên đồng ruộng, khu dân cư, khu vực sinh hoạt cộng đồng được cất bốc, di dời về nghĩa trang tập trung. Đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ ngày công, phương tiện trong quá trình cất bốc, quy tập. Cách làm này đang tạo hiệu ứng lan tỏa trong các gia đình, dòng họ.

Tại thôn Sơn Hải, dòng họ Võ là một trong những dòng họ sớm hưởng ứng chủ trương quy tập, di dời các phần mộ về nghĩa trang tập trung. Qua rà soát, dòng họ có 62 ngôi mộ nằm xen giữa các cánh đồng và khu dân cư. Chỉ sau 2 tuần triển khai, 59 ngôi mộ đã được cất bốc, đưa về nghĩa trang tập trung của thôn.

Dòng họ Võ ở thôn Sơn Hải thực hiện các phần việc sau khi cất bốc, quy tập mộ ông bà, tổ tiên về tại nghĩa trang của thôn.

Ông Võ Văn Duy (đại diện dòng họ Võ) chia sẻ: “Con cháu trong dòng họ đều đồng thuận cao, bởi khi các phần mộ được quy tập về một nghĩa trang sẽ thuận tiện hơn cho việc thăm viếng, hương khói. Đây cũng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc chăm lo, gìn giữ phần mộ ông bà, tổ tiên. Vì vậy, khi địa phương triển khai chủ trương, các gia đình trong dòng họ đã thống nhất, đồng lòng thực hiện”.

Cùng với dòng họ Võ, nhiều dòng họ khác trên địa bàn thôn Sơn Hải cũng đồng thuận, tích cực hưởng ứng chủ trương quy tập, di dời các phần mộ về nghĩa trang tập trung. Toàn thôn hiện có khoảng 400 ngôi mộ cần di dời; từ ngày 16/9 đến nay, 249 ngôi đã được cất bốc, đưa về nơi an táng tập trung.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng thôn Sơn Hải (người đứng ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang rà soát các phần mộ còn lại trên cánh đồng để tiếp tục di dời, quy tập.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng thôn Sơn Hải (xã Kỳ Khang) cho biết: “Thôn đã huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình trong quá trình cất bốc, di chuyển. Nhờ đó, việc di dời các phần mộ nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Số còn lại đang được các gia đình, dòng họ tiếp tục thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 này”.

Việc quy tập, di dời các phần mộ cũng đang được triển khai tại các thôn Hoàng Dụ, Đồng Tiến với 55 ngôi mộ đã được đưa về nghĩa trang tập trung. Ngoài ra, hiện nay, các thôn khác trên địa bàn xã cũng đã đăng ký triển khai, từng bước mở rộng việc di dời, quy tập các phần mộ về nghĩa trang tập trung.

Những cánh đồng ở xã Kỳ Khang sau di dời, quy tập mộ, tạo điều kiện thực hiện chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất. (Ảnh: Hà Phương).

Ông Hoàng Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Khang thông tin: “Với sự đồng thuận của Nhân dân, các gia đình, dòng họ, sau hơn 2 tuần phát động, toàn xã đã quy tập được 304 ngôi mộ về các nghĩa trang tập trung. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, phấn đấu hoàn thành việc di dời các phần mộ theo kế hoạch, kịp phục vụ sản xuất vụ xuân 2027. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện di dời, quy tập các phần mộ ở những thôn đã đăng ký, góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.