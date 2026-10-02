Trao mô hình sinh kế, xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo

(Baohatinh.vn) - Chương trình trao tặng mô hình sinh kế, xây dựng nhà ở cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" ở Hà Tĩnh
Sáng 2/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế; khởi công nhà nhân ái cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban MTTQ xã Thạch Lạc đã phối hợp khởi công nhà nhân ái cho hộ gia đình chị Ngô Thị Hải Yến (hộ nghèo tại thôn Thống Nhất, xã Thạch Lạc). Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở là 160 triệu đồng do chính quyền địa phương và Báo Giáo dục và Thời đại khâu nối, kêu gọi.
Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá trên 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, MTTQ các cấp cũng tích cực huy động, kết nối nguồn lực để xây dựng nhà ở, tặng quà và triển khai các hoạt động an sinh xã hội khác cho người nghèo; góp phần hướng tới mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Từ ngày 5/10/2026, Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi được xác định theo từng nhóm đối tượng và hệ số tương ứng.
Không chỉ chăm lo sức khỏe thể chất, các hoạt động dành cho người cao tuổi ở Hà Tĩnh đang ngày càng hướng đến tạo dựng môi trường để người cao tuổi sống vui khỏe, giao lưu, kết nối và tiếp tục phát huy kinh nghiệm, vai trò trong gia đình, cộng đồng.
Những hội nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút trẻ tìm đến để chia sẻ những khúc mắc, tổn thương trong gia đình và tìm kiếm sự đồng cảm. Đằng sau những lời than phiền tưởng như đơn giản là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cùng những nguy cơ khi cảm xúc của trẻ được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.
Huy động cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) nỗ lực làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp người dân an cư và tiếp thêm động lực để họ vươn lên ổn định cuộc sống.
Từ những phản ánh rất cụ thể trong đời sống, i-HaTinh đang tạo nên một cách kết nối mới giữa người dân Hà Tĩnh và chính quyền. Mỗi vấn đề được tiếp nhận, xử lý kịp thời đã góp phần tạo dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân.
Những triệu chứng rối loạn tiểu tiện ở nam giới trung niên có thể cảnh báo các bệnh lý tuyến tiền liệt. Để chủ động phòng ngừa, bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!