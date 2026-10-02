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Xã hội

Trao mô hình sinh kế, xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo

Kiều Minh
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(Baohatinh.vn) - Chương trình trao tặng mô hình sinh kế, xây dựng nhà ở cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" ở Hà Tĩnh

Sáng 2/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế; khởi công nhà nhân ái cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

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Chương trình trao mô hình sinh kế được triển khai từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Cứu trợ tỉnh, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026. Tại chương trình, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao biểu trưng hỗ trợ 91 mô hình sinh kế cho các xã, phường (mỗi mô hình trị giá 12 triệu đồng). Cụ thể: xã Thạch Lạc (12 mô hình), xã Thạch Khê (15 mô hình), xã Thạch Hà (12 mô hình), xã Đồng Tiến (12 mô hình), xã Cẩm Bình (12 mô hình), phường Thành Sen (8 mô hình), phường Trần Phú (8 mô hình), phường Hà Huy Tập (12 mô hình). Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Thị Việt Ánh trao biểu trưng cho đại diện các địa phương.
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Lãnh đạo MTTQ tỉnh và chính quyền địa phương trao biểu trưng hỗ trợ 12 mô hình sinh kế bò sinh sản cho các hộ dân xã Thạch Lạc.
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Các hộ dân được nhận hỗ trợ bò sinh sản từ chương trình phải có đủ điều kiện về nhân lực, chuồng trại, đất đai, mặt bằng hoặc các điều kiện cần thiết khác phù hợp với mô hình; được trang bị kiến thức và hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh.
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Chương trình hỗ trợ mô hình sinh kế là một trong những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
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Cũng trong sáng nay, Ủy ban MTTQ xã Thạch Lạc đã phối hợp khởi công nhà nhân ái cho hộ gia đình chị Ngô Thị Hải Yến (hộ nghèo tại thôn Thống Nhất, xã Thạch Lạc). Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở là 160 triệu đồng do chính quyền địa phương và Báo Giáo dục và Thời đại khâu nối, kêu gọi.
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Sau khi khởi công, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương sẽ giám sát quá trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đồng thời, huy động thêm ngày công, nguồn lực để giúp gia đình hoàn thành nhà ở trước dịp Tết Nguyên đán. Trong ảnh: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ làm lễ khởi công nhà ở.

Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá trên 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, MTTQ các cấp cũng tích cực huy động, kết nối nguồn lực để xây dựng nhà ở, tặng quà và triển khai các hoạt động an sinh xã hội khác cho người nghèo; góp phần hướng tới mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".

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Tags:

#Hà Tĩnh 24h #Trao mô hình sinh kế #khởi công nhà ở

Chủ đề An sinh xã hội

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