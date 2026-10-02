Trao mô hình sinh kế, xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo

[Infographic] Từ 5/10, người cao tuổi thuộc diện nào được hưởng trợ cấp mức cao nhất? 01/10/2026 13:36 Từ ngày 5/10/2026, Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi được xác định theo từng nhóm đối tượng và hệ số tương ứng.

Hà Tĩnh được giao 3.348 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 01/10/2026 10:54 Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026, Chính phủ giao Hà Tĩnh phát triển 3.348 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030, trong đó có 200 căn nhà ở cho thuê.

Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10 01/10/2026 07:17 Từ tháng 10, loạt quy định mới về phí giảm ùn tắc, tiêu chí xét khen thưởng, thí điểm luật sư công, vận hành quỹ học bổng quốc gia, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội… có hiệu lực thi hành.

Tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và có ích 01/10/2026 05:20 Không chỉ chăm lo sức khỏe thể chất, các hoạt động dành cho người cao tuổi ở Hà Tĩnh đang ngày càng hướng đến tạo dựng môi trường để người cao tuổi sống vui khỏe, giao lưu, kết nối và tiếp tục phát huy kinh nghiệm, vai trò trong gia đình, cộng đồng.

[QUIZ] Ngày Quốc tế Người cao tuổi được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào? 01/10/2026 05:15 Ngày Quốc tế Người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề người cao tuổi đối mặt, ghi nhận những đóng góp đối với gia đình, xã hội và thúc đẩy bảo vệ quyền, lợi ích của người cao tuổi.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ 30/09/2026 19:02 Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Cắt giảm các cuộc thi, kiến tạo động lực thi đua mới 30/09/2026 16:00 Ngay từ đầu năm học, nhiều trường học Hà Tĩnh đã tinh giản các cuộc thi, chuyển trọng tâm sang thi đua gắn chuyên môn, trải nghiệm, sáng tạo và nhu cầu học sinh.

Tuyển 2.000 nhân sự cho Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh 30/09/2026 14:42 Ngày hội tuyển dụng lao động cho Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh dự kiến tổ chức vào Thứ 7 ngày 10/10/2026, tại hội trường UBND xã Hương Khê (thôn Bình Sơn, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Khi những tâm sự của trẻ tìm “chỗ trú” trên mạng xã hội 30/09/2026 14:34 Những hội nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút trẻ tìm đến để chia sẻ những khúc mắc, tổn thương trong gia đình và tìm kiếm sự đồng cảm. Đằng sau những lời than phiền tưởng như đơn giản là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cùng những nguy cơ khi cảm xúc của trẻ được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.

Đào tạo nghề, mở lối việc làm cho lao động thất nghiệp 30/09/2026 10:23 Từ tư vấn việc làm, hỗ trợ đào tạo đến kết nối tuyển dụng, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang giúp người lao động Hà Tĩnh có thêm lựa chọn để nâng cao kỹ năng và sớm trở lại thị trường lao động.

[Infographic] Mức tiền thưởng mới nhất của danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ 1/10 30/09/2026 09:59 Chính phủ vừa quy định chi tiết mức tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua, áp dụng cho cả cá nhân và tập thể, trong đó có danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

14 trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới 2027 30/09/2026 09:48 14 trường đại học ở Việt Nam được xếp hạng thế giới của THE, nhiều nhất từ trước tới nay, nhưng hầu hết đứng yên hoặc tụt hạng.

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Đặt bóng vào khí quản thai nhi 30 tuần tuổi, cứu trẻ từ trong bụng mẹ 30/09/2026 08:11 Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa thực hiện thành công ca can thiệp bào thai bằng kỹ thuật FETO (nội soi buồng ối đặt bóng gây bít khí quản thai nhi) đầu tiên tại Việt Nam.

Gấp rút thi công, sớm đưa các trạm y tế vào phục vụ Nhân dân 30/09/2026 08:00 Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ các công trình trạm y tế xã trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chủ động ngăn chặn bệnh lao lây lan trong cộng đồng 30/09/2026 05:15 Thông qua việc đẩy mạnh sàng lọc chủ động, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, điều trị người mắc lao, góp phần kiểm soát nguồn lây trong cộng đồng.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 29/09/2026 16:18 Các quy định mới về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công; tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2026.

[Infographic] Các trường hợp bị khóa tài khoản VNeiD 29/09/2026 14:21 Từ ngày 28/9, Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực, quy định hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản VNeID trong một số trường hợp.

Hàng trăm người dân Hà Tĩnh sẵn sàng hiến máu cứu cháu bé gặp nạn 29/09/2026 13:47 Sau tai nạn khiến cháu T.Đ.T. bị đứt rời bàn tay, hàng trăm người dân Hà Tĩnh đã sẵn sàng hiến máu, hỗ trợ phương tiện để tiếp sức cháu trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

Kỳ Xuân tranh thủ tối đa nguồn lực làm nhà ở cho người nghèo 29/09/2026 05:07 Huy động cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) nỗ lực làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp người dân an cư và tiếp thêm động lực để họ vươn lên ổn định cuộc sống.

Công an Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 29/09/2026 05:05 Hà Tĩnh dự kiến triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 từ ngày 20 - 23/10, tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Công tác Đội ở trường học, cần cơ chế phù hợp với mô hình mới 28/09/2026 16:19 Sau sáp nhập, các trường học ở Hà Tĩnh tăng quy mô, phạm vi hoạt động Đội, do đó, cần có cơ chế phù hợp với mô hình mới để công tác Đội phát huy hiệu quả.

Trung Quốc cải cách giáo dục đại học trước đà suy giảm dân số 28/09/2026 16:09 Trung Quốc vừa cải tổ toàn diện hệ thống đại học trước đà suy giảm dân số và biến động của thị trường lao động.

Nữ sinh chuyên Toán chinh phục "sân chơi" văn chương 28/09/2026 15:30 Những con số và tư duy logic là thế mạnh của em Hoàng Bảo Châu, lớp 11 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Nhưng ở sân chơi văn chương, em lại ghi dấu ấn bằng những trang viết giàu cảm xúc.

Xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặc thù theo tiêu chí mới 28/09/2026 09:39 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP, quy định tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù, làm căn cứ phục vụ việc sắp xếp, tổ chức lại.

Đầu tư hơn 150 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường liên xã miền núi 28/09/2026 09:25 Sau thời gian dài xuống cấp trầm trọng, tuyến đường ĐH.63 đi qua địa phận các xã Kim Hoa, Tứ Mỹ, Mai Hoa (Hà Tĩnh) sắp được đầu tư nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng.

[Infographic] Tỷ lệ hưởng lương hưu theo số năm đóng BHXH ra sao? 28/09/2026 06:04 Người lao động đóng BHXH từ đủ 15 năm và đủ tuổi nghỉ hưu được nhận lương hưu hằng tháng, với tỉ lệ hưởng tối đa 75%.

Chăm lo an sinh, tiếp sức người dân phường Nam Hồng Lĩnh 27/09/2026 14:43 Những mái ấm được hỗ trợ, sinh kế được trao và các gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế được quan tâm đang góp phần lan tỏa giá trị an sinh ở phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình 27/09/2026 12:32 Dù bạo lực gia đình tại Hà Tĩnh đã giảm đáng kể, những góc khuất âm ỉ vẫn tồn tại. Việc nhận diện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm là chìa khóa để giữ gìn mái ấm an toàn, bình yên.

i-HaTinh, từ phản ánh đến niềm tin 27/09/2026 11:00 Từ những phản ánh rất cụ thể trong đời sống, i-HaTinh đang tạo nên một cách kết nối mới giữa người dân Hà Tĩnh và chính quyền. Mỗi vấn đề được tiếp nhận, xử lý kịp thời đã góp phần tạo dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân.