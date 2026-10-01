Hà Tĩnh được giao 3.348 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026 và sẽ cung cấp 509 căn nhà ở xã hội.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Theo Nghị quyết, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 được giao cho các địa phương là 899.857 căn. Trong đó, 708.834 căn là nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 191.023 căn là nhà ở cho thuê.

Chính phủ xác định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm bảo đảm người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả. Bên cạnh nhà ở để bán, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng.

Nghị quyết yêu cầu ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua Quỹ nhà ở của địa phương để phát triển nhà ở cho thuê; đồng thời huy động nguồn lực xã hội, nhất là các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh phát triển 3.348 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Trong đó, 3.148 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 200 căn nhà ở cho thuê.

Chỉ tiêu từng năm của Hà Tĩnh gồm: 688 căn năm 2026, 510 căn năm 2027, 600 căn năm 2028, 800 căn năm 2029 và 750 căn năm 2030.

Việc giao chỉ tiêu mới được thực hiện trong bối cảnh Chính phủ điều chỉnh mục tiêu của Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, đồng thời bổ sung, làm rõ chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê tại các địa phương.

Để bảo đảm tiến độ, Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được giao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; rà soát các dự án đã có trong quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh để triển khai, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu.

Đối với các dự án đã khởi công, địa phương phải đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026. Đồng thời, nghiên cứu tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, giảm nhà ở xã hội để bán; lập, phê duyệt danh mục vị trí khu đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và bố trí đủ quỹ đất tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng.

Một yêu cầu đáng chú ý là các địa phương phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”; thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường nhằm rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai của các địa phương và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết số 303/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 30/9/2026 và thay thế Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.