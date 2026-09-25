Đông đảo học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống tác hại của thuốc lá mới

(Baohatinh.vn) - Chương trình truyền thông giúp học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) nhận diện, phòng chống tác hại của các loại thuốc lá mới, hướng tới xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
Chiều 25/9, tại Trường THPT Lý Tự Trọng, Bộ GD&ĐT phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức chương trình truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong trường học.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) và các chuyên gia thuộc Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng.
Tại buổi truyền thông, các em học sinh được chuyên gia y tế phổ biến kiến thức nhận diện và cảnh báo tác hại khôn lường của các loại “thuốc lá mới” như: thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha...
Theo các chuyên gia, những sản phẩm này thường có thiết kế bắt mắt, hương vị đa dạng nhằm đánh vào tâm lý tò mò của giới trẻ, song lại tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện cao do chứa nicotine. Đáng lo ngại, thuốc lá mới đang len lỏi vào học đường bằng nhiều chiêu thức quảng cáo tinh vi, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như sự phát triển trí tuệ của lứa tuổi học sinh.
Với nhiều nội dung thiết thực, chương trình không chỉ giúp học sinh nhận diện thủ đoạn lôi kéo, hiểu rõ tác hại của việc hút thuốc thụ động mà còn rèn luyện kỹ năng chủ động từ chối, kiên quyết nói “không” với thuốc lá điện tử; từ đó, cùng chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, không khói thuốc.
Nhiều phần quà đã được trao cho các em tham gia trả lời các câu hỏi tình huống về tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng
Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh khẳng định quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường giám sát, kiên quyết ngăn chặn thuốc lá mới len lỏi vào trường học. Mục tiêu của toàn ngành là xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.
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