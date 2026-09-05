Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Từ sáng sớm, những nẻo đường dẫn về các ngôi trường đã rộn ràng bước chân học trò. Trong sắc áo đồng phục, tiếng gọi nhau ríu rít sau kỳ nghỉ hè, các em mang theo niềm vui trong trẻo của ngày khai trường. Sân trường bừng lên bởi sắc thắm cờ hoa và những gương mặt tươi vui.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự, chung vui với thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh trong lễ khai giảng năm học mới.

Đúng 7 giờ 30 phút, tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1) - điểm cầu chính của Hà Tĩnh, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường nội trú vùng biên giới chính thức bắt đầu; được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm của Bộ GD&ĐT tại tỉnh Lào Cai. Cùng thời điểm, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) cũng kết nối với điểm cầu chính của tỉnh; các trường học khác theo dõi chương trình qua sóng truyền hình trực tiếp trên VTV1 hoặc phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Nghi thức chào cờ diễn ra trang nghiêm. Tiếng nhạc Quốc ca ngân vang giữa sân trường ngập nắng, hòa chung với tiếng hát của hàng triệu thầy, cô giáo và học sinh trên cả nước. Từ điểm cầu trung tâm, tiếng trống khai trường vang lên, mở đầu năm học mới. Những hồi trống nối dài ở các mái trường hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội, đánh thức một mùa học mới sau những ngày hè.

Không khí khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1.

Với thầy trò ở Sơn Kim 1, tiếng trống khai trường năm nay còn mang theo một niềm vui đặc biệt. Học sinh vùng biên bắt đầu năm học trong ngôi trường nội trú liên cấp mới được trang bị hệ thống phòng học, khu nội trú và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt. Với mức đầu tư hơn 140,7 tỷ đồng, đây là một trong hơn 100 công trình trường học nội trú vùng biên được nhà nước đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1 trên cả nước.

Niềm vui cũng là trách nhiệm, là động lực để những người làm giáo dục vùng biên nỗ lực nhiều hơn trong chặng đường mới. Thầy giáo Lương Sỹ Hiệp - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 cho biết: “Sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và các chính sách dành cho thầy, trò vùng biên là nguồn động viên để nhà trường tự tin bước vào năm học mới. Chúng tôi sẽ vận hành hiệu quả mô hình trường nội trú, tổ chức tốt hoạt động bán trú, chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng lãnh đạo các cấp, ngành cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1.

Niềm vui ngày khai trường cũng trở nên trọn vẹn với thầy và trò Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) khi năm học này, ngôi trường mới khang trang đã hoàn thành. Không gian học tập, vui chơi, sinh hoạt được mở rộng, mang đến cho học sinh điều kiện học tập tốt hơn và tiếp thêm kỳ vọng về những bước tiến mới của giáo dục vùng khó.

Háo hức trong ngày hội khai trường, em Hồ Ngọc Diệp - học sinh lớp 5A1, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê chia sẻ: “Em rất vui vì năm học này được học trong ngôi trường mới, lớp học đẹp, có nhiều chỗ để học tập và vui chơi. Em sẽ cố gắng, chăm chỉ để đạt kết quả học tập thật tốt”.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê được đầu tư xây dựng khang trang, mang lại điều kiện học tập tốt hơn và tiếp thêm kỳ vọng về những bước tiến mới của giáo dục vùng khó.

Từ những ngôi trường vùng biên, niềm vui ngày khai trường lan tỏa đến các miền quê trong tỉnh. Sắc cờ, tiếng hát, những lời chúc mừng và ánh mắt háo hức của học sinh tạo nên không khí rộn ràng trong ngày đầu năm học. Sự hiện diện, động viên của lãnh đạo các cấp, ngành trong lễ khai giảng cũng tiếp thêm động lực để thầy, trò tự tin bước vào năm học mới.

Sau 8 giờ 30 phút, chương trình khai giảng chung khép lại, học sinh trở về lớp học, gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm, ổn định nền nếp. Từ khoảnh khắc ấy, năm học mới thực sự bắt đầu với những tiết học đầu tiên và những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình dạy và học.

Em Hồ Ngọc Diệp - học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê háo hức trong ngày hội khai trường.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Hà Tĩnh vận hành mạng lưới trường học sau sắp xếp. Cùng với việc ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất, các nhà trường hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong từng giờ dạy, giờ học.

Cô giáo Nguyễn Thị Lương - giáo viên Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) chia sẻ: “Năm học này, tôi và các đồng nghiệp đều xác định tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp dạy học, khai thác hiệu quả bộ sách giáo khoa chung; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số phù hợp để tạo hứng thú và phát huy tính chủ động của học sinh”.

Không khí rộn ràng của lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Trong ngày khai trường, những học sinh cuối cấp lại mang một tâm thế háo hức xen lẫn áp lực không nhỏ. Với các em, tiếng trống hôm nay không chỉ mở đầu một năm học mà còn báo hiệu chặng đường nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và những lựa chọn quan trọng của tương lai.

Em Phan Vân Thúy - học sinh lớp 12 Toán 1 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh bày tỏ: “Đây là lễ khai giảng cuối cùng của đời học sinh nên em có nhiều cảm xúc, nhưng trên hết là quyết tâm cho một năm học quan trọng phía trước. Em đã đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch học tập ngay từ đầu năm, cố gắng giữ nhịp học tập ổn định để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và theo đuổi ngành học mình yêu thích”.

Cô trò bước vào năm học mới với tâm thế mới, quyết tâm mới.

Từ yêu cầu của từng lớp học, từng học sinh, tinh thần đổi mới cũng được đặt ra ở tầm quản lý. Năm học đầu tiên vận hành mạng lưới trường học sau sắp xếp đòi hỏi ngành Giáo dục Hà Tĩnh vừa phải bảo đảm sự ổn định, vừa tận dụng những điều kiện mới để nâng cao chất lượng dạy học.

Ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chia sẻ: “Triển khai nhiệm vụ năm học mới trong bối cảnh toàn tỉnh vận hành mạng lưới trường học sau sắp xếp, ngành giáo dục Hà Tĩnh đứng trước những thuận lợi nhưng cũng không ít thử thách. Trước mắt, các nhà trường tập trung ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất để bảo đảm nền nếp dạy học ngay từ đầu năm. Cùng với đó, ngành tiếp tục đổi mới quản trị, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phù hợp với từng đối tượng học sinh. Việc thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa cũng đòi hỏi các trường chủ động khai thác học liệu hiệu quả, tránh máy móc trong tổ chức dạy học. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu xuyên suốt: mọi đổi mới phải tạo được chuyển biến thực chất trong chất lượng giáo dục”.

Tiếng trống khai trường đã điểm, mở ra một hành trình mới với nhiều niềm tin, kỳ vọng mới.

Tiếng trống trường đã điểm. Những đổi thay về mạng lưới trường học, cơ sở vật chất, đội ngũ và cách thức quản lý đang tạo thêm nền tảng cho một chặng đường mới. Nhưng để những nền tảng ấy thực sự trở thành sức bật cho giáo dục, điều quan trọng là phải chuyển hóa được thành chất lượng giáo dục, thành sự "tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường" - như lời gửi gắm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027.

Với niềm vui của ngày khai trường và tâm thế sẵn sàng trước những đổi thay, thầy và trò Hà Tĩnh đang bước vào năm học 2026-2027 với tinh thần chủ động hơn trong học tập, quyết tâm hơn trong hành động, cùng hướng tới mục tiêu “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”.