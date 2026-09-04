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Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Anh Thư
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(Baohatinh.vn) - Với sự chủ động của các nhà trường, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục đang háo hức chờ ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng.

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Chuẩn bị cho lễ khai giảng, giáo viên Trường Mầm non Xuân lộc (xã Xuân Lộc) đang hoàn tất công tác trang trí trường lớp.
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Khuôn viên Trường Mầm non Hương Sơn (xã Hương Sơn) đã rực rỡ sắc màu.
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Trong sáng nay, Hội đồng sư phạm Trường Mầm non Hương Sơn đã họp triển khai công tác khai giảng và nhiệm vụ năm học mới.
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Hôm nay, nhiều trường học trên địa bàn toàn tỉnh cũng tổ chức tập dượt lần cuối các hoạt động tập thể, chuẩn bị cho lễ khai giảng. (Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Can Lộc - xã Can Lộc và Trường Tiểu học Hoa Sen - phường Thành Sen.
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Học sinh Trường Tiểu học Gia Hanh (xã Gia Hanh) cũng duyệt lại lần cuối màn múa hát sân trường chuẩn bị cho ngày khai giảng.
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Các tiết mục văn nghệ cũng đã sẵn sàng.
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Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê, với sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng, phụ huynh học sinh, trường lớp cũng đã khang trang, sạch sẽ.
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Tất cả đã sẵn sàng chờ đón lễ khai giảng năm học mới.
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Các trường học đã rực rỡ cờ, hoa.
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Khuôn viên Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc) được chỉnh trang sạch đẹp, tạo không khí phấn khởi trước thềm năm học mới.
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Các đội nghi thức chăm chỉ tập luyện, chuẩn bị cho những khoảnh khắc trang trọng trong lễ khai giảng. (Ảnh chụp tại Trường THCS Bắc Hồng Lĩnh - phường Bắc Hồng Lĩnh và Trường THCS Lê Văn Thiêm - phường Thành Sen).
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Trường THCS Cẩm Bình (xã Cẩm Bình) cũng đã tổng duyệt lần cuối chương trình chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học.
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Hôm nay, Trường THPT Hà Huy Tập cũng đã triển khai lắp màn hình LED ở sân trường phục vụ cho cán bộ, giáo viên, học sinh theo dõi lễ khai giảng.
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Tại Trường THPT Kỳ Anh, sau phần tập trung, dặn dò các phần việc cho lễ khai giảng, học sinh được phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.
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Trước thềm năm học mới, Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động trải nghiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và giúp học sinh hào hứng chào đón ngày khai giảng.
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Với tâm thế chủ động và sự chuẩn bị chu đáo, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng chào đón ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027.

Cùng với học sinh, sinh viên trên cả nước, sáng mai (5/9), hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ bước vào lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Với sự chuẩn bị chu đáo, tâm thế chủ động và những đổi mới đang được triển khai đồng bộ, năm học mới được kỳ vọng tạo nên những chuyển biến rõ nét, thực chất trong từng nhà trường, từng lớp học.

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#Khai giảng #Lễ khai giảng năm học 2026-2027 #Hà Tĩnh 24 giờ

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

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