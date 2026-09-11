Đầu tư nâng cấp hạ tầng trường học ở Trường Lưu

Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Trường Lưu, phân hiệu I đang được nhà thầu tiến hành đổ cột trụ tầng 2.

Những ngày này, không khí làm việc tại công trình xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Trường Lưu, phân hiệu I, đang diễn ra nhộn nhịp. Mặc dù thời tiết thất thường đã ảnh hưởng nhiều đến thi công, song nhà thầu đã tranh thủ tối đa thời điểm nắng ráo để tập trung nhân lực, vật tư, trang thiết bị triển khai công việc nhằm đảm bảo tiến độ.

Đại diện đơn vị thi công, ông Nguyễn Văn Hải – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Toàn Anh (phường Bắc Hồng Lĩnh) cho biết: "Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn thành khoảng 30% khối lượng công trình. Trong đó, nhà ăn bán trú đã hoàn thành phần thô, nhà hiệu bộ đang đổ cột trụ tầng 2, nhà đa năng đang xây tường... Công trình được khởi công vào tháng 5/2026, yêu cầu hoàn thành sau 12 tháng nhưng với tiến độ như hiện nay khả năng sẽ về đích sớm hơn".

Lãnh đạo xã Trường Lưu và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trường Lưu kiểm tra tiến độ thi công công trình.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Lưu chia sẻ: "Toàn phân hiệu I hiện có 15 lớp với hơn 500 học sinh. Nhà trường chưa có nhà ăn bán trú, nhà đa năng, sân chơi, vườn... nên khi được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư xây dựng, giáo viên, phụ huynh học sinh hết sức phấn khởi, mong chờ ngày công trình được đưa vào sử dụng".

Tại công trình xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Lam Kiều (xã Trường Lưu), không khí thi công cũng đang diễn ra hết sức nhộn nhịp. Ông Nguyễn Sỹ Thạch - Chỉ huy trưởng công trình, thuộc Công ty TNHH Thành Linh (phường Thành Sen) cho hay: “Đến thời điểm này, công trình đạt khoảng hơn 30% khối lượng thi công; trong đó, hoàn thành lát gạch Terrazzo hơn 5.000m2 sân trường, hệ thống thoát nước và hệ thống tường rào. Hiện nhà thầu đang tiến hành hoàn thiện phần móng của nhà hiệu bộ 2 tầng...".

Hơn 5.000m2 sân trường của Trường THCS Lam Kiều đã được lát gạch, kịp thời phục vụ năm học mới.

Được biết, năm học 2026-2027, xã Trường Lưu đã tiến hành đầu tư xây mới, cải tạo 4 công trình tại các trường học trên địa bàn, gồm: xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Trường Lưu, điểm trường thôn Phúc Xá; xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Trường Lưu, phân hiệu I; xây dựng nhà hiệu bộ 2 tầng 6 phòng và một số hạ tầng kỹ thuật Trường Tiểu học Trường Lưu, phân hiệu II; Xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Lam Kiều. Tổng kinh phí thực hiện gần 70 tỷ đồng.

Công nhân xây hàng rào xung quanh Trường Tiểu học Trường Lưu, phân hiệu II.

Ông Mai Khắc Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lưu cho biết: "Ngay sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, chúng tôi đã rà soát thực trạng tại từng trường để thống kê cụ thể những nơi phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập... còn thiếu hoặc đã xuống cấp. Từ đó, lập kế hoạch để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, tu sửa. Ngoài ngân sách địa phương, xã đã tập trung khai thác các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo kinh phí thực hiện. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất trường học để tạo không gian học tập đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn".