Xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặc thù theo tiêu chí mới

Trường Cao đẳng Nguyễn Du là cơ sở đào tạo nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của Hà Tĩnh.

Theo Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP ngày 26/9/2026 (Nghị quyết 42), các lĩnh vực, ngành, nghề được xác định là đặc thù gồm đào tạo giáo viên, pháp luật, sức khỏe, nghệ thuật, thể dục - thể thao, an ninh, quốc phòng. Một số lĩnh vực khác cũng có thể được xác định là đặc thù nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phục vụ chương trình, dự án, ngành, lĩnh vực trọng điểm; được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo hoặc có yêu cầu đặc thù về nguồn nhân lực và có yêu cầu riêng về quản lý chất lượng, chuẩn đầu ra, điều kiện bảo đảm chất lượng.

Để một cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được xác định thuộc lĩnh vực đặc thù, Nghị quyết 42 quy định phải đáp ứng đồng thời 3 tiêu chí. Trong đó, trên 50% quy mô người học chính quy phải thuộc các ngành, nghề đào tạo đặc thù, tính bình quân trong 3 năm gần nhất. Cơ sở cũng phải được cơ quan có thẩm quyền xác định có vai trò nòng cốt hoặc được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên sâu cho lĩnh vực đặc thù; đồng thời nguồn nhân lực được đào tạo phải chịu sự định hướng, yêu cầu của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực về tiêu chuẩn chuyên môn, cơ cấu nhân lực, vị trí việc làm hoặc yêu cầu nhiệm vụ chuyên ngành.

Theo quy định, cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí, lập hồ sơ và trình người đứng đầu cơ quan quản lý xem xét, quyết định. Hồ sơ phải thể hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nhóm ngành, nghề đào tạo; lĩnh vực đề nghị xác định là đặc thù; mức độ đáp ứng các tiêu chí, sự cần thiết duy trì năng lực đào tạo, khả năng thay thế và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đáng chú ý, Nghị quyết 42 nêu rõ việc được xác định là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù không đồng nghĩa với việc được giữ nguyên tổ chức, cơ quan chủ quản hoặc quy mô hoạt động. Kết quả xác định chỉ là một căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nhân lực, tài sản và hiệu quả hoạt động để lựa chọn phương án sắp xếp phù hợp.

Tại Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập tại Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 3/8/2026 và điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 15/8/2026. Đáng chú ý, phương án sau điều chỉnh tiếp tục tách nội dung liên quan đến các trường cao đẳng khỏi phạm vi sắp xếp chung. Trong khi đó, Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP xác định nghệ thuật là một trong những lĩnh vực đặc thù. Đây là căn cứ mới để cơ quan có thẩm quyền rà soát, đánh giá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực này theo các tiêu chí của Nghị quyết 42 khi xem xét phương án sắp xếp, tổ chức lại.

Nghị quyết 42 cũng quy định, đối với phương án sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 26/9/2026 thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định khác. Với những phương án đang xây dựng, lấy ý kiến hoặc đã trình nhưng chưa được phê duyệt tại thời điểm nghị quyết có hiệu lực, cơ quan chủ trì phải rà soát, cập nhật theo các quy định mới trước khi trình hoặc quyết định theo thẩm quyền.

Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 26/9/2026.