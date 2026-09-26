Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh. Tuần lễ có chủ đề "Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời", được tổ chức từ ngày 1/10 đến hết ngày 7/10. Lễ khai mạc cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 2/10 tại xã Thạch Khê.

Phát triển không gian thư viện giúp học sinh từng bước hình thành thói quen đọc và lan tỏa văn hóa đọc trong các nhà trường.

Tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, hình thành thói quen tự học, học thường xuyên gắn với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống. Đồng thời, tạo cơ hội để người học, người lao động và Nhân dân tiếp cận, thực hành kỹ năng số, sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, góp phần thực hiện chuyển đổi số và phong trào "Bình dân học vụ số". Kế hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và có kiểm chứng nội dung.

Nhiều hoạt động cụ thể sẽ diễn ra trong tuần lễ, gồm: tổ chức lễ khai mạc, hoạt động phát động tại các địa phương, đơn vị; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ đề, ý nghĩa của học tập suốt đời trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; giới thiệu, lan tỏa các mô hình, gương điển hình về tự học, học tập suốt đời.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền được đưa ra như: "Thực học, thực hành - Làm chủ công nghệ - Kiến tạo tương lai số", "Mỗi người dân một kỹ năng số thiết thực; mỗi cơ quan, đơn vị một sáng kiến học tập".

Việc nhân rộng các mô hình: gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đang góp phần lan toả phong trào học tập suốt đời. Trong ảnh: Hà Tĩnh vinh danh các gia đình học tập tiêu biểu giai đoạn 2021-2026.

Khuyến khích các địa phương, đơn vị xây dựng "Bản đồ cơ hội học tập", "Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo" tại các trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm còn hạn chế về khả năng tiếp cận công nghệ, thực hành kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Các hoạt động hỗ trợ phải tuyệt đối bảo đảm an toàn dữ liệu, không tiếp nhận mật khẩu, mã OTP hay thực hiện giao dịch tài chính thay người dân.

Đối với hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, cần xây dựng, duy trì không gian đọc, không gian học tập số; tổ chức ngày hội công nghệ, giới thiệu sách điện tử, sách nói, học liệu mở; đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, cán bộ thư viện trong hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tiếp cận thiết bị thông minh và dịch vụ công trực tuyến.

Về tổ chức thực hiện, Sở GD&ĐT là cơ quan đầu mối, chủ trì xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức lễ khai mạc cấp tỉnh và phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí triển khai các hoạt động. Hội Khuyến học tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân hưởng ứng, gắn với củng cố các mô hình: công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả giáo dục.

Sở VH-TT&DL chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, quan tâm các địa bàn khó khăn, vùng nông thôn. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tăng cường tin, bài, phóng sự, chuyên mục nhằm lan tỏa các mô hình, cách làm hay trong tuần lễ. UBND các xã, phường được giao xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn, chỉ đạo trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các lớp học, hoạt động hướng dẫn thực hành kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, an toàn mạng, dịch vụ công trực tuyến phù hợp với nhu cầu người dân địa phương.

Kinh phí thực hiện tuần lễ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn hợp pháp khác, quản lý công khai, minh bạch; không huy động đóng góp bắt buộc từ người học, phụ huynh và người dân.