Nâng cao kỹ năng truyền thông cho giáo viên về phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu bia

(Baohatinh.vn) - Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.
Sáng 25/9, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia trong các cơ sở giáo dục.
Tham dự tập huấn có hơn 350 cán bộ, công chức Sở GD&ĐT cùng đội ngũ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu được cập nhật thông tin về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; những thay đổi về mẫu mã, thành phần dung dịch của các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường Việt Nam; các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và chế tài xử phạt vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Bên cạnh đó, chương trình tập trung nâng cao năng lực truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho cán bộ quản lý, giáo viên; cung cấp kỹ năng, phương pháp tuyên truyền phù hợp, giúp học sinh nhận thức đúng về tác hại của các sản phẩm này.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn cách lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào bài giảng, môn học và các hoạt động giáo dục, bảo đảm linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường.
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