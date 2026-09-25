Tạo “lá chắn mềm” cho học sinh trước nguy cơ cháy nổ

Công an Phường Trần Phú hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Quang Trung cách sử dụng bình chữa cháy bằng tay.

Năm học 2026-2027 vừa bắt đầu, mặc dù phải tổ chức dạy học tại 5 cơ sở (1 trường chính, 3 phân hiệu, 1 điểm trường) với 2.606 học sinh, 82 lớp nhưng từ tuần học đầu tiên, Trường Tiểu học Quang Trung (phường Trần Phú) đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, giáo dục các kỹ năng về đảm bảo an toàn giao thông, chống bạo lực học đường, phòng tránh tai nạn thương tích và phòng cháy, chữa cháy cho các em học sinh.

Đại uý Trần Xuân Kỳ - Cán bộ Công an phường Trần Phú cho biết: “Riêng đối với nội dung PCCC, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh trong việc xây dựng nội dung, kịch bản tuyên truyền một cách phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Các em đã được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết về nhận biết nguy cơ cháy nổ, xử lý khi phát hiện có cháy như: không nghịch lửa, không tự ý sử dụng thiết bị điện, ổ cắm điện khi không có người lớn... báo ngay cho thầy cô, bố mẹ khi ngửi thấy mùi khói, mùi gas, kêu thật lớn khi phát hiện đám cháy để báo động cho mọi người xung quanh biết, tuyệt đối không ẩn nấp trong gầm giường, tủ quần áo, nhà vệ sinh... Đặc biệt, các em còn được hướng dẫn thực hành cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, thực hành thoát nạn trong điều kiện có khói giả định”.

Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh Trường Tiểu học Quang Trung được các chiến sĩ công an giải đáp những thắc mắc liên quan đến kỹ năng cần thiết để xử lý khi phát hiện đám cháy xảy ra.

Cô Trương Thị Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung chia sẻ: “Ở lứa tuổi tiểu học, các em đang trong giai đoạn hình thành nhận thức và thói quen nên việc được tiếp cận sớm với kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn sẽ giúp xây dựng ý thức phòng ngừa các nguy hiểm ngay từ đầu. Do đó, việc tuyên truyền về PCCC là hoạt động hết sức thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn”.

Trung tâm GDNN - GDTX Hương Khê hiện có diện tích hơn 21.000m2, với 1 dãy nhà học 3 tầng, 1 dãy nhà học 1 tầng, 1 xưởng thực hành, 1 nhà hành chính 2 tầng. Với số lượng cơ sở vật chất khá rộng lớn, liên quan nhiều đến công tác PCCC nên công tác tuyên truyền, giáo dục các kỹ năng đảm bảo an toàn về PCCC luôn được đơn vị hết sức chú trọng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tuyên truyền về các kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ và kỹ năng thoát nạn an toàn cho học sinh Trung tâm GDNN - GDTX Hương Khê.

Ngay từ đầu năm học 2026-2027, đơn vị đã phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực Hương Khê tổ chức tuyên truyền, giáo dục kỹ năng về PCCC cho hơn 600 học sinh của trung tâm.

Chương trình đã trang bị cho học sinh các kiến thức, kỹ năng nhận biết nguy cơ cháy, nổ; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố và kỹ năng thoát nạn an toàn... Ngoài việc được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy cầm tay, các học sinh còn được giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các thiết bị PCCC của trung tâm như: dụng cụ phá dỡ thông dụng, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn...

Ông Lê Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Hương Khê cho biết: “Ngay khi bước vào năm học mới, ngoài việc tiến hành rà soát cơ sở vật chất, phương tiện PCCC để đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, vận hành đúng quy định, đơn vị còn phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, xử lý sự cố, tai nạn cho giáo viên, học sinh. Công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà các em còn được trực tiếp tiếp cận thiết bị, xử lý tình huống giả định. Từ đó, rèn luyện cho các em hình thành phản xạ chủ động, không hoang mang, lúng túng trước các tình huống cháy, nổ”.

Hơn 600 học sinh tham gia buổi tuyên truyền, giáo dục kỹ năng về PCCC do Trung tâm GDNN - GDTX Hương Khê và Đội CC&CNCH khu vực Hương Khê phối hợp tổ chức (ngày 21/9/2026).

Nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn cho học sinh trên địa bàn, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành 256 cuộc kiểm tra, tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Các cuộc kiểm tra, tuyên truyền tập trung vào những nội dung chính như: hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; cách nhận diện nguy cơ cháy, nổ tại phòng học, phòng chức năng; xử lý sự cố ban đầu và tổ chức sơ tán học sinh bảo đảm an toàn...