Bắc Hồng Lĩnh: Hiệu quả mô hình thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 23/9, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “Phường Bắc Hồng Lĩnh kiểu mẫu về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng”. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Mô hình “Phường Bắc Hồng Lĩnh kiểu mẫu về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng” được triển khai từ tháng 9/2025. Sau 1 năm triển khai mô hình, phường Bắc Hồng Lĩnh đã từng bước phát huy hiệu quả công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập.

Đại biểu tham gia tọa đàm.

Theo báo cáo của UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, địa phương hiện quản lý, giám sát 16 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Qua theo dõi, 100% trường hợp chấp hành nghiêm các quy định, không vi phạm nghĩa vụ thi hành án. Đối với 14 người tái hòa nhập cộng đồng, tất cả đều có việc làm, thu nhập; không ghi nhận trường hợp tái phạm.

Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ được triển khai thông qua sự phối hợp giữa lực lượng công an, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, gia đình và cộng đồng. Các tổ quản lý, giáo dục, giúp đỡ đã tổ chức 423 lượt thăm hỏi, động viên, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hỗ trợ 15 trường hợp giải quyết thủ tục hành chính và 2 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, phường phối hợp hướng dẫn 10 trường hợp hoàn thiện hồ sơ vay vốn chính sách, tạo điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Việc gắn quản lý, giáo dục với hỗ trợ việc làm, sinh kế góp phần giúp người chấp hành án xóa bỏ mặc cảm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Mô hình hiện duy trì 10 tổ quản lý, giáo dục, giúp đỡ tại các tổ dân phố. Lực lượng Công an phường giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ, phòng ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật.

Đại tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.



Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích, làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị để triển khai hiệu quả mô hình trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh Lê Bá Khánh triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thời gian tới, phường Bắc Hồng Lĩnh tiếp tục duy trì mô hình, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; rà soát quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Địa phương cũng chú trọng nâng cao chất lượng giám sát, giáo dục, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tăng cường kiểm tra, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp.

Đặc biệt, phường sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội để tư vấn việc làm, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn; tăng cường kết nối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho người hoàn lương ổn định sinh kế. Qua đó, góp phần phòng ngừa tái phạm, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân và UBND phường Bắc Hồng Lĩnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai mô hình “Phường Bắc Hồng Lĩnh kiểu mẫu về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng”.

Đại tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho UBND phường Bắc Hồng Lĩnh và các cá nhân.

