Tiếp tục tìm chủ nhân 31 xe mô tô từng bị tạm giữ ở Thạch Hà

Ngày 10/8/2026, Phòng PC03 - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản thông báo tìm chủ sở hữu tang vật vi phạm hành chính (lần thứ nhất) đối với 31 xe mô tô do Công an huyện Thạch Hà (cũ) phát hiện và tạm giữ vào ngày 8/3/2022.

Theo đó, ngày 13/8/2026, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã đăng tin tìm chủ sở hữu đối với tang vật nêu trên (link: https://baohatinh.vn/tim-chu-nhan-31-xe-mo-to-tung-bi-tam-giu-o-thach-ha-post315468.html). Tuy nhiên, trong thời gian thông báo, chưa có chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật đến để liên hệ.

Tìm chủ nhân 31 xe mô tô từng bị tạm giữ ở Thạch Hà Phòng PC03 Công an Hà Tĩnh cho biết, đây là hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính nhưng chưa xác định được chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp.

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính và đảm bảo công tác xác minh, làm rõ nguồn gốc, chủ sở hữu tang vật theo đúng quy định, Phòng PC03 - Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thông báo (lần thứ hai) tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của 31 xe mô tô biết và liên hệ để làm việc, cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với tang vật.

Thời gian liên hệ: trong giờ hành chính, thời hạn 1 năm kể từ ngày đăng thông báo.

Danh sách thống kê tang vật vi phạm.