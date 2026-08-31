Vụ xe khách chở 33 người bị lật: Tạm giữ hình sự tài xế

Ngày 31/8, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai) do liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến tránh quốc lộ 19.

Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Long (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 3h cùng ngày, ô tô khách mang biển kiểm soát 50E-449.17, do Long điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Trên xe lúc này có 33 người gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và 30 hành khách.

Khi đến km10+600 trên tuyến tránh quốc lộ 19 (đoạn qua phường Hội Phú, Gia Lai), xe khách trên bất ngờ bị lật nghiêng vào lề đường bên phải. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa lớn, trời tối và sương mù dày đặc.

Bùn đất từ 2 bên đường tràn xuống mặt đường, tạo thành lớp bùn dày khoảng 10cm, khiến mặt đường trơn trượt. Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Dù đường chưa được bàn giao và khai thác nhưng xe khách vẫn cố tình đi vào (Ảnh: Phạm Hoàng).

Công an tỉnh Gia Lai cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, tuyến tránh quốc lộ 19 vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác, sử dụng. Một số hạng mục trên tuyến đang tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm các điều kiện theo quy định. Do đường chưa được phép đưa vào khai thác, các phương tiện không được tự ý lưu thông.

Từ vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân và các đơn vị vận tải không tự ý lưu thông trên các tuyến đường chưa được nghiệm thu, bàn giao và cho phép khai thác, sử dụng. Việc lưu thông trên những tuyến đường chưa đủ điều kiện khai thác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế.