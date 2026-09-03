Bộ Công an: Bắt đối tượng ở Hải Phòng môi giới chạy án vụ Phú Lê

Diễn biến điều tra mới trong các vụ án liên quan Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và Hải "Sapa TV" được đại diện Bộ Công an cung cấp tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/9, khi trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết liên quan đối tượng Phú Lê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố hơn 10 bị can với 4 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Lừa dối khách hàng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an (Ảnh: Minh Đạt).

Trong các bị can bị khởi tố có Lê Văn Phú bị khởi tố về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết bước đầu, công an xác định tổng số tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng thông tin về việc Công an đã khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh là "Cô giáo Hương") cùng một cá nhân khác về hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng. Một bị can khác cũng đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin thêm về diễn biến mới mà Cơ quan điều tra đã làm rõ, là hành vi liên quan đối tượng Nguyễn Thị Nhuần ở Hải Phòng, đã liên hệ các đối tượng nhằm môi giới chạy án. Hành vi của đối tượng phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhuần về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/9 (Ảnh: Minh Đạt).

Từ những vụ án liên quan đến những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khuyến nghị đây là không gian có nhiều tiện ích, song cũng không ít thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Vì vậy, mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần chuẩn bị “lá chắn tự thân”, phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng với các thông tin được chia sẻ.

“Những hình ảnh, thông tin liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với giá trị thật. Trong quá trình tương tác, mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần phải tự trang bị kiến thức này", đại diện Bộ Công an chia sẻ.

Đặc biệt, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an khẳng định không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm pháp đều sẽ bị xử lý.

Qua đó, Bộ Công an mong muốn sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để xây dựng một môi trường mạng thực sự an toàn, lành mạnh, văn minh, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Giữa tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, trong đó có Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê). Trong đó Phú Lê bị khởi tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Phú Lê cũng là cá nhân thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh “giang hồ mạng”, đồng thời tự sản xuất, tham gia một số MV ca nhạc và phim ngắn có nội dung về giới giang hồ. Cơ quan điều tra xác định trong khoảng 6 năm, hai vợ chồng Phú Lê lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng công dụng nhằm thu hút khách hàng. Riêng giai đoạn 2021-2025, công ty của vợ chồng này bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán. Trước đó, Phú Lê từng có 2 tiền án, bị phạt tổng cộng 8 năm tù, gồm 6 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm về tội Gây rối trật tự công cộng.