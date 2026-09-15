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Hà Tĩnh: Người dân đi làm đồng phát hiện rùa quý hiếm... đi lạc

Tiến Phúc
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(Baohatinh.vn) - Một người dân tại xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) phát hiện rùa Sa Nhân quý hiếm đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên, bảo vệ động vật hoang dã.

Hạt Kiểm lâm Thạch Hà phối hợp với Công an xã Mai Phụ và Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa tổ chức tiếp nhận 1 cá thể rùa Sa Nhân do người dân tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

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Chị Biện Thị Nhung bàn giao rùa quý cho các lực lượng chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa được chị Biện Thị Nhung (trú thôn Thạch Châu, xã Mai Phụ) phát hiện khi đi làm đồng và tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng.

Cá thể rùa Sa Nhân (tên khoa học là Cuora Mouhotii) có trọng lượng khoảng 0,45 kg, thuộc nhóm IIB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng sức khỏe cá thể rùa, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa về chăm sóc, theo dõi trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Những trường hợp tự nguyện giao nộp như chị Biện Thị Nhung là hành động thiết thực, góp phần bảo vệ và phát triển loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm trong tự nhiên.

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Tags:

#Giao nộp rùa quý #Thả rùa quý về tự nhiên #Động vật quý hiếm #Bảo vệ động vật hoang dã #Kiểm lâm Thạch Hà

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

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