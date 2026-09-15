Hà Tĩnh: Người dân đi làm đồng phát hiện rùa quý hiếm... đi lạc

08/09/2026 10:58
Ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cây xanh Công Minh, bị đề nghị truy tố vắng mặt và được yêu cầu ra đầu thú.
08/09/2026 09:27
Các đối tượng người Trung Quốc câu kết với một số đối tượng người Việt Nam lập Phòng khám đa khoa tại Hải Phòng để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản bệnh nhân và trốn thuế.
07/09/2026 17:01
Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
07/09/2026 10:56
Ông Đặng Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Bình (Hà Tĩnh) cho biết, sư cô ở chùa Yên Bình vừa phát hiện một bé gái bị bỏ lại trong khu vực chùa.
06/09/2026 21:51
Nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia tạo tài khoản ảo doanh nhân thành đạt để dụ dỗ nhiều phụ nữ nạp tiền vào website giả mạo, chiếm đoạt hơn 44,5 tỷ đồng.
05/09/2026 15:39
Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bị Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, ngày 4/9.
04/09/2026 15:40
Cá thể rùa cổ sọc quý hiếm vừa được người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bàn giao cho cơ quan chức năng chăm sóc, trước khi thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.
04/09/2026 07:07
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh khuyến cáo chủ cơ sở và người thuê trọ nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản.
04/09/2026 06:26
Nước hoa giá rẻ, nhái hàng hiệu bán tràn lan trên thị trường Hà Tĩnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe của người sử dụng.
03/09/2026 19:14
Liên quan vụ Phú Lê, người phát ngôn Bộ Công an cho hay Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng ở Hải Phòng có hành vi chạy án.
03/09/2026 15:40
Nguyễn Đức Anh khai do không vào được nhà bạn gái nên leo vào nhà ông Q. và dùng dao tấn công cả gia đình khiến 3 người tử vong. Nghi phạm không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.
03/09/2026 15:13
Ngày 3/9, sau hơn nửa tháng xét xử, tranh luận, nghị án kéo dài, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 227 bị cáo (trong đó có 4 bị cáo bị xét xử vắng mặt, đang bị truy nã) trong chuyên án VN10. Tòa đã tuyên phạt 11 án tử hình 19 án chung thân.
03/09/2026 12:17
Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, bị phát hiện cầm dao tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh (TP Đồng Nai), trước khi sang nhà bên cạnh tấn công cả gia đình khiến 3 mẹ con tử vong.
03/09/2026 09:02
Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ thảm án khiến 3 người chết, một người bị thương nặng. Các nạn nhân là người trong một gia đình tại xã Bình Minh.
02/09/2026 16:35
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.
02/09/2026 13:54
Cục CSGT đề xuất nâng tốc độ tối thiểu trên làn sát dải phân cách cao tốc, xử lý xe chạy chậm nhưng không chuyển về làn bên phải.
31/08/2026 19:28
Dù tuyến tránh quốc lộ 19 chưa được đưa vào khai thác, tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long vẫn điều khiển xe khách lưu thông vào và gặp nạn. Công an đã tạm giữ hình sự tài xế này.
31/08/2026 10:43
Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
30/08/2026 08:00
Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
29/08/2026 19:43
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vụ nổ lớn ở nhà trọ cao tầng khiến 4 người thương vong chiều 29/8 có liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép.
29/08/2026 18:35
Lực lượng CSGT sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, trong đó có xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn, vượt xe.
29/08/2026 18:34
Bà Tưởng Thị Hoè (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) khai nhận sử dụng hàn the với mục đích tạo độ dai, giòn, hạn chế ôi thiu, chống dính máy tráng bánh và đáp ứng tiến độ giao hàng.
29/08/2026 14:02
Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
28/08/2026 17:53
Trong lúc thăm vườn, người dân ở thôn Hồng Lĩnh, xã Sơn Hồng (Hà Tĩnh) phát hiện 1 cá thể rùa và đã chủ động liên hệ với Công an xã để giao nộp.
28/08/2026 17:19
Hội nghị tập huấn giúp nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý bồi thường, tăng cường quản lý nhà nước tại Hà Tĩnh.
28/08/2026 14:01
Người đàn ông thả diều gây ảnh hưởng hoạt động cất, hạ cánh, an toàn bay tại sân bay Tân Sơn Nhất đã bị Công an TP.HCM khởi tố, tạm giam.
27/08/2026 15:51
Thông qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc, lực lượng CSGT sẽ xác minh hình ảnh, địa điểm, tài xế vi phạm. Sau đó, dừng phương tiện tại các trạm thu phí để xử lý theo quy định.
27/08/2026 12:33
Việc 3 học sinh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tự nguyện giao nộp chim đuôi cụt bụng đỏ quý hiếm là hành động đẹp, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.
27/08/2026 09:00
Chính phủ ban hành Nghị định 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
26/08/2026 06:51
Nhập sâm Lai Châu, Lê Thị Thanh Hằng ở Thanh Hóa lên mạng xã hội quảng cáo, bán cho khách với lời giới thiệu là sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum.