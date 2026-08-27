Xe không giữ khoảng cách trên cao tốc được phát hiện, xử lý thế nào?

Cán bộ Đội số 3, Cục CSGT kiểm tra, xử lý các vi phạm tại Trạm thu phí Cao Bồ (Ảnh: Thái Bá).

Sáng 27/8, trao đổi với phóng viên, đại diện Đội số 3, Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp tài xế ô tô có hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên cao tốc.

Cán bộ Đội số 3 chia sẻ, quy trình kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm nói trên được thực hiện cụ thể như sau: Thông qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc hoặc tin báo từ tài xế tham gia giao thông trên tuyến, lực lượng CSGT sẽ xác minh hình ảnh, địa điểm, tài xế vi phạm. Sau đó, CSGT tiến hành dừng phương tiện tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc để xử lý theo đúng quy trình. Trường hợp phát hiện nhưng chưa bị dừng xe kiểm tra, xử lý sẽ thực hiện phạt nguội theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình xác minh, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào hình ảnh trên hệ thống camera giám sát, căn cứ vào biển báo căn khoảng cách, vạch kẻ đường… từ đó mới xác định cụ thể hành vi vi phạm của tài xế và ra quyết định xử phạt.

Trong sáng 27/8, lực lượng chức năng lập tổ công tác để dừng xe, xử lý các trường hợp tài xế vi phạm tại trạm thu phí Cao Bồ (Ninh Bình), trạm thu phí Pháp Vân (Hà Nội).

Có mặt tại Trạm thu phí Cao Bồ sáng cùng ngày, phóng viên ghi nhận, tổ công tác Đội số 3, Cục CSGT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm trên tuyến đường hướng Thanh Hóa - Hà Nội.

Trung tá Nguyễn Quang Ngọc, cán bộ Đội số 3 cho biết, đội được giao tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường cao tốc dài khoảng 200km, qua 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa (từ Pháp Vân (Hà Nội) đến Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Các tổ công tác của đội duy trì lực lượng kiểm tra, xử lý 24/24h, đặc biệt là tại hai trạm thu phí Pháp Vân và Cao Bồ. Từ ngày 27/8, ngoài thực hiện tuần tra kiểm soát theo kế hoạch, đội sẽ tăng cường phương tiện, lực lượng để xử lý các lái xe vi phạm quy định không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên cao tốc.

Khoảng 8h27 cùng ngày, thông qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, tại km326+000, cán bộ Đội số 3, Cục CSGT phát hiện xe khách BKS 37H-152.49 vi phạm quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên cao tốc.

Hình ảnh vi phạm của xe khách được báo đến các tổ tuần tra trên tuyến cao tốc. Tại tổ tuần tra Trạm thu phí Cao Bồ, tổ công tác CSGT theo dõi để dừng xe, xử lý vi phạm đối với lái xe này. Tuy nhiên, chiếc xe khách sau đó đã không đi qua trạm thu phí mà ra tại một nút ra khác trên tuyến.

"Đối với trường hợp vi phạm này, trong vòng 7 ngày, Đội số 3 sẽ cập nhật lỗi vi phạm lên VNeTraffic (ứng dụng giao thông thông minh của CSGT, Bộ Công an). Từ 10 đến 15 ngày, thông báo lỗi vi phạm sẽ được gửi đến chủ phương tiện, sau đó thực hiện các quy trình xử lý theo quy định của pháp luật", Trung tá Ngọc chia sẻ.

Cũng theo Trung tá CSGT, hệ thống camera trên tuyến cao tốc trước đó được cập nhật thêm phần mềm phát hiện xử lý lỗi vi phạm quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên cao tốc. Thời gian tới, trên tuyến cao tốc này sẽ được lắp đặt thêm hệ thống camera AI để phát hiện, xử lý triệt để các lỗi vi phạm.

"Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho các lái xe hiểu rõ hơn quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên cao tốc. Từ đó giúp cho các tài xế giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, tránh bị xử lý phạt tiền, trừ điểm bằng lái và không xảy ra tai nạn giao thông", Trung tá Ngọc nói.

Cán bộ Đội số 3, Cục CSGT khuyến cáo các tài xế, khi di chuyển trên cao tốc, tài xế phải chú ý biển báo khoảng cách an toàn để nhận biết khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên cao tốc. Tại những nơi không có biển báo này, tài xế chú ý tốc độ di chuyển, nâng cao ý thức lái xe và chú ý quan sát để tránh bị xử phạt.

Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ ngày 27/8, lực lượng chức năng sẽ xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Theo đó, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, tài xế di chuyển tốc độ từ trên 60km/h đến 80km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m; tốc độ từ trên 80km/h đến 100km/h, khoảng cách tối thiểu là 70m; tốc độ từ trên 100km/h đến 120km/h, khoảng cách tối thiểu là 100m. Về xử lý việc vi phạm các lỗi trên, Nghị định 168/2024 nêu rõ, người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu việc không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.