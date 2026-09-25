Công an Thanh Hóa phá đường dây làm giả hơn 1 triệu viên "An Cung phòng ngừa đột quỵ"

Viên hoàn An Cung giả được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh: Lam Sơn

Theo dõi hoạt động trên mạng xã hội, công an phát hiện một số tài khoản Zalo, Facebook rao bán rầm rộ viên hoàn An Cung. Sản phẩm được quảng cáo có nguồn gốc Hàn Quốc và có công dụng phòng ngừa đột quỵ.

Công an lần theo đường dây và xác định nhóm này do Nguyễn Thanh Phương Tuyền, 38 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, cầm đầu.

Tuyền bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên mua viên hoàn, nguyên liệu không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn từ Trung Quốc, vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện sản phẩm.

Theo điều tra, nguyên liệu chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số thành phần khác. Thay vì nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh như thông tin trên bao bì, đường dây này đóng viên không rõ nguồn gốc vào vỏ hộp giả, dán tem nhãn để tạo niềm tin với người mua.

Mỗi hộp An Cung giả giá khoảng 105.000 đồng, qua nhiều tầng trung gian được bán đến người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng, cao gần 30 lần.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP HCM và Tây Ninh, thu 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300 kg viên hoàn, tương đương hơn một triệu viên, 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn cùng máy móc, thiết bị phục vụ đóng gói.

Theo công an, người tìm mua sản phẩm này phần lớn là người cao tuổi, có bệnh lý tim mạch, huyết áp và nhu cầu phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe. Do sản phẩm được làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, cơ quan điều tra cảnh báo việc sử dụng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Tuyền cùng Nguyễn Văn Thể, 35 tuổi; Bùi Thị Năm, 33 tuổi; Tạ Duy Hùng, 55 tuổi; Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi; Nguyễn Thị Nhung, 54 tuổi, cùng trú Hà Nội; Nguyễn Thị Hằng, 33 tuổi và Trương Thị Hồng Thắm, 42 tuổi, cùng trú TP HCM, bị tạm giam.

Vũ Thị Thúy, 35 tuổi, trú Hà Nội, đang chăm sóc con dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện Tuyền còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả tại Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home ở khu công nghiệp Tân Đức, Tây Ninh. Ngoài các sản phẩm mang thương hiệu Tami, nhóm này bị cáo buộc làm giả mỹ phẩm mang thương hiệu của một số nước như Australia, Hàn Quốc.

Các mặt hàng gồm sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng... được sản xuất bằng hệ thống máy móc, dây chuyền của công ty, sau đó phối trộn nguyên liệu, đóng hộp, dán tem nhãn và đưa ra thị trường.

Công an đã thu giữ gần 20 triệu sản phẩm giả thuộc 64 mã hàng cùng lượng lớn nguyên liệu, máy móc, thiết bị, với tổng khối lượng ước tính hơn 1.000 tấn.

Công an thu giữ hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: Lam Sơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 7 người về hành vi buôn bán hàng giả, gồm Ca Hoài Luân, 33 tuổi, trú Cà Mau; Đặng Văn Nhân, 35 tuổi, trú Đồng Tháp; Võ Quỳnh Nga, 44 tuổi, trú Tây Ninh; Nguyễn Trí Mạnh, 47 tuổi; Nguyễn Thị Phượng, 40 tuổi; Dương Thị Đức Hạnh, 51 tuổi và Nguyễn Thị Tường Dung, 52 tuổi, cùng trú TP HCM.

Tuyền đồng thời bị khởi tố bổ sung về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.

Nhà chức trách cho hay, đây là vụ sản xuất mỹ phẩm giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, triệt phá.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Cảnh sát lấy lời khai nghi can Nguyễn Thanh Phương Tuyền. Ảnh: Lam Sơn