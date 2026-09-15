Đồn thổi về đời tư người khác, một phụ nữ bị phạt 3,5 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Dù không biết thực hư sự việc, không có cơ sở kiểm chứng thông tin nhưng bà Đ.T.M. (xã Tùng Lộc, Hà Tĩnh) vẫn mang câu chuyện về chị Th. đồn thổi với nhiều người.
Công an xã Tùng Lộc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.M. (SN 1958, trú tại thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc) số tiền 3,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Trước đó, trên cơ sở trình báo của chị H.T.Th. (SN 1980, trú tại thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc) về một số thông tin không chính xác, ảnh hưởng tới sinh hoạt, cuộc sống của gia đình, Công an xã Tùng Lộc đã tiến hành xác minh, làm rõ.
Công an xã Tùng Lộc xác định được “đầu mối” lan truyền thông tin thất thiệt là bà Đ.T.M. (SN 1958, cùng trú tại thôn Hồng Quang) – buôn bán ở chợ Lù, xã Tùng Lộc nên đã triệu tập làm việc.
Theo lời bà M., quá trình buôn bán ở chợ, bà nghe thông tin bàn tán về đời tư của chị Th. Dù không biết thực hư sự việc, không có cơ sở kiểm chứng nhưng vẫn mang câu chuyện đi đồn thổi với người khác.
Căn cứ vào kết quả điều tra, tính chất mức độ vi phạm, Công an xã Tùng Lộc đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với bà Đ.T.M. do có hành vi “Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.
Ngoài bị phạt tiền, bà M. phải công khai xin lỗi chị Th.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong phát ngôn, không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, tuyệt đối không tham gia tung tin đồn nhảm, không phát ngôn bừa bãi về những sự việc, thông tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và cuộc sống gia đình của người khác. Mọi hành vi bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
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