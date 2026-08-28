Người dân phát hiện cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc trong lúc thăm vườn

(Baohatinh.vn) - Trong lúc thăm vườn, người dân ở thôn Hồng Lĩnh, xã Sơn Hồng (Hà Tĩnh) phát hiện 1 cá thể rùa và đã chủ động liên hệ với Công an xã để giao nộp.
Sáng 28/8, ông Nguyễn Ái Quốc, trú thôn Hồng Lĩnh, xã Sơn Hồng trong lúc thăm vườn phát hiện 1 cá thể rùa. Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm, ông Quốc đã chủ động liên hệ với Công an xã Sơn Hồng để bàn giao.
Cá thể rùa này nặng gần 2 kg, là rùa hộp trán vàng miền Bắc (có tên khoa học là Cuora galbinifrons), thuộc nhóm IB, danh mục động thực vật nguy cấp, quý hiếm.
Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Sơn Hồng, Công an xã, Tổ Kiểm lâm địa bàn xã đã phối hợp kiểm tra, tiếp nhận và thực hiện các thủ tục bàn giao cá thể rùa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.
Ngày 3/9, sau hơn nửa tháng xét xử, tranh luận, nghị án kéo dài, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 227 bị cáo (trong đó có 4 bị cáo bị xét xử vắng mặt, đang bị truy nã) trong chuyên án VN10. Tòa đã tuyên phạt 11 án tử hình 19 án chung thân.
Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!