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Người dân phát hiện cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc trong lúc thăm vườn

Thế Tuấn
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(Baohatinh.vn) - Trong lúc thăm vườn, người dân ở thôn Hồng Lĩnh, xã Sơn Hồng (Hà Tĩnh) phát hiện 1 cá thể rùa và đã chủ động liên hệ với Công an xã để giao nộp.

Sáng 28/8, ông Nguyễn Ái Quốc, trú thôn Hồng Lĩnh, xã Sơn Hồng trong lúc thăm vườn phát hiện 1 cá thể rùa. Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm, ông Quốc đã chủ động liên hệ với Công an xã Sơn Hồng để bàn giao.

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Người dân bàn giao cá thể rùa cho chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm.

Cá thể rùa này nặng gần 2 kg, là rùa hộp trán vàng miền Bắc (có tên khoa học là Cuora galbinifrons), thuộc nhóm IB, danh mục động thực vật nguy cấp, quý hiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Sơn Hồng, Công an xã, Tổ Kiểm lâm địa bàn xã đã phối hợp kiểm tra, tiếp nhận và thực hiện các thủ tục bàn giao cá thể rùa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

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Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons).

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Tags:

#Rùa quý hiếm #Vườn Quốc gia Vũ Quang #bảo tồn động vật #Sơn Hồng #bảo vệ môi trường

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