Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị bắt

Quyết định khởi tố, tạm giam ông Trần Văn Thuấn về tội Nhận hối lộ, theo khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự, được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) thực thi hôm nay.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Ông Thuấn, 56 tuổi, là giáo sư y học, tiến sĩ chuyên ngành ung thư. Ông là một trong các chuyên gia đầu ngành về ung thư tại Việt Nam, có hơn 20 năm gắn bó với công tác lâm sàng trước khi chuyển sang lĩnh vực quản lý.

Ông Thuấn nhiều năm công tác tại Bệnh viện K và Viện Nghiên cứu phòng, chống ung thư trước khi làm Giám đốc bệnh viện K năm 2016. Ông còn là Viện trưởng Ung thư quốc gia; Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam; Giám đốc Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng.

Từ tháng 4/2020, ông giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế và là Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, trước đó, C03 đã khởi tố, tạm giam ông Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ cùng hai cấp dưới Hà Văn Nam, Giám đốc và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán, để điều tra về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ được thành lập năm 2007, do ông Phương nắm 90% cổ phần. Theo dữ liệu đấu thầu công khai, từ năm 2018 đến nay, doanh nghiệp trúng hàng trăm gói thầu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

C03 bước đầu xác định ông Phương thành lập và điều hành các doanh nghiệp ở Việt Nam, Singapore và Hong Kong để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam. Phần lớn hàng hóa được nâng giá trước khi bán vào các cơ sở y tế trong nước, qua đó thu lợi bất chính, gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.

C03 cáo buộc trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, ông Phương còn lợi dụng giấy phép nhập khẩu được Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo thiết bị đi kèm, qua đó đưa các thiết bị khác vào Việt Nam trái quy định.