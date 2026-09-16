[Infographic] Những hành vi nào bị coi là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ?

(Baohatinh.vn) - Hóa đơn, chứng từ là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, không phải mọi hóa đơn được lập hoặc sử dụng đều được pháp luật công nhận là hợp pháp.
Ông Nguyễn Huy Ngọc (Giáo sư ngành y học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) và bác sĩ Lê Đình Thanh Sơn (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) bị cáo buộc liên quan vụ án tại Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ.
Theo kết luận điều tra, trưởng nhóm lập trình XoilacTV Nguyễn Trọng Thuận phát triển ứng dụng Monplayer để kiếm tiền quảng cáo, tập hợp nguồn phim, truyện 18+ từ các website đồi trụy. Trong 210 ảnh còn lưu lại trên hệ thống, 134 ảnh được giám định là văn hóa phẩm đồi trụy.
Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Ngày 3/9, sau hơn nửa tháng xét xử, tranh luận, nghị án kéo dài, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 227 bị cáo (trong đó có 4 bị cáo bị xét xử vắng mặt, đang bị truy nã) trong chuyên án VN10. Tòa đã tuyên phạt 11 án tử hình 19 án chung thân.
Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.