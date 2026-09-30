Đề xuất làn vượt xe trên 3 tuyến cao tốc từ Bắc vào Nam

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Vĩnh Hảo - Phan Thiết được đề xuất thí điểm tổ chức làn vượt trong thời gian tới.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị các đơn vị quản lý cao tốc nghiên cứu, xây dựng phương án thí điểm tổ chức giao thông theo làn, trong đó bố trí "làn vượt xe" nhằm khai thác hiệu quả năng lực thông hành và nâng cao an toàn giao thông.
Ba tuyến được đề nghị nghiên cứu gồm Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Cao Bồ và Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Việc nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông về tổ chức làn vượt riêng trên cao tốc.
Theo phương án Cục CSGT đề xuất, làn sát dải phân cách giữa (làn 1) được bố trí làm làn dành riêng để vượt xe. Phương tiện chỉ sử dụng làn này để vượt, sau khi hoàn thành phải chuyển về làn bên phải phù hợp với tốc độ lưu thông và không chạy liên tục trên làn vượt khi các làn bên phải đang trống.
Cục CSGT cho biết trên các tuyến cao tốc có từ hai làn xe mỗi chiều trở lên, một số xe tải nặng, xe khách và phương tiện chạy chậm thường kéo dài trên làn sát dải phân cách, không nhường đường cho xe phía sau. Tình trạng này có thể làm giảm năng lực thông hành và khiến các xe phía sau phải vượt phải đột ngột, làm tăng nguy cơ xung đột giao thông.
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đánh giá có điều kiện phù hợp để triển khai do có quy mô hạ tầng đạt chuẩn và hệ thống giao thông thông minh đồng bộ. Với cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ, Cục CSGT đề xuất nghiên cứu đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình, quy mô bốn làn xe và hai làn dừng khẩn cấp, đồng thời điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa xuống 100 km/h.
Theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý phải đánh giá hiện trạng tổ chức giao thông, đặc điểm vận hành và cách sử dụng làn xe để lựa chọn phương án phù hợp. Thời gian dự kiến thí điểm là ba tháng. Các đơn vị được yêu cầu hoàn thiện phương án và kế hoạch tổ chức thực hiện để Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, phê duyệt.
Việc nghiên cứu tổ chức làn vượt diễn ra sau khi Cục CSGT đã tuyên truyền, thị phạm cách sử dụng làn trái trên một số cao tốc phía Bắc. Vào 21/8, lực lượng này dùng bốn xe làm mẫu cách chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó trở lại làn bên phải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình. CSGT đồng thời dùng loa hướng dẫn các phương tiện không chiếm làn trái khi không có nhu cầu vượt.
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