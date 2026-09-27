Siết chặt đào tạo, sát hạch lái xe, giảm nguy cơ tai nạn giao thông

Tại Hà Tĩnh, công tác đào tạo, sát hạch lái xe đang được các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, hướng tới mục tiêu người học sau khi được cấp giấy phép phải thực sự đủ năng lực điều khiển phương tiện an toàn, thay vì chỉ đáp ứng yêu cầu của kỳ thi.

Hà Tĩnh siết chặt công tác đào tạo lái xe và thi sát hạch.

Trong quá trình đào tạo, yêu cầu trước hết là giúp học viên nắm chắc kiến thức và hình thành kỹ năng xử lý tình huống. Nội dung bài học được tăng cường tính trực quan thông qua việc đưa các video thực tế vào chương trình. Qua đó, học viên có thể quan sát các vụ tai nạn và tình huống nguy hiểm như phanh gấp, chuyển làn đột ngột, người đi bộ xuất hiện tại điểm khuất..., từ đó nâng cao khả năng nhận diện và phòng tránh rủi ro.

Ở phần thực hành, đường trường được xem là khâu đặc biệt quan trọng. Việc học phải bảo đảm đúng chương trình, đủ thời gian, đủ quãng đường; nhưng trên hết là không đánh đổi an toàn để chạy đủ số giờ hay số kilomet.

Quy định về thời gian và quãng đường học lái xe ô tô trên đường trường được kiểm soát bằng thiết bị giám sát DAT. Theo đó, hạng B1 (số tự động) có thời gian học thực tế tối thiểu 24 giờ và quãng đường tối thiểu 710 km. Hạng B2 và B1 (số sàn) có thời gian học thực tế tối thiểu 40 giờ và quãng đường tối thiểu 810 km.

Học viên theo dõi các video clip ghi lại cảnh tai nạn giao thông trên thực tế.

Thầy giáo Nguyễn Sỹ Việt, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh cho biết: "Trong mỗi buổi thực hành đường trường, bên cạnh củng cố kiến thức về biển báo và quy định giao thông, giáo viên luôn nhắc học viên quan sát kỹ, giữ tốc độ và khoảng cách phù hợp. Khi học viên gặp tình huống bất ngờ, giáo viên phải bình tĩnh hướng dẫn, đồng thời sẵn sàng can thiệp để bảo đảm an toàn."

Với người học, quá trình thực hành đường trường cũng là bước chuyển từ những thao tác trong sân tập sang xử lý các tình huống thực tế.

Chị Nguyễn Thị Thùy Anh (xã Cẩm Duệ), một học viên học lái xe, cho biết khi bắt đầu học đường trường, chị khá hồi hộp vì phải tự mình xử lý nhiều tình huống cùng lúc. Qua từng buổi thực hành, được giáo viên hướng dẫn cách quan sát, giữ khoảng cách, xử lý khi xe phía trước phanh gấp hoặc có phương tiện bất ngờ chuyển hướng, chị tự tin hơn và đã sẵn sàng tham gia kỳ thi sát hạch sắp tới.

Chị Nguyễn Thị Thùy Anh đã sẵn sàng tham gia kỳ thi sát hạch sắp tới.

Cùng với đào tạo, sát hạch được xem là khâu đánh giá cuối cùng về năng lực của người học. Kỳ sát hạch phải đánh giá đúng những gì học viên đã được học, đồng thời kiểm chứng khả năng xử lý trong những điều kiện gần với thực tế.

Theo quy định mới, sát hạch lái xe ô tô gồm các nội dung: lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường giao thông. Thí sinh phải đạt từng phần theo quy định mới được tiếp tục phần thi tiếp theo.

Việc ứng dụng camera, thiết bị giám sát và hệ thống công nghệ trong quá trình sát hạch góp phần tăng tính minh bạch, hạn chế sự can thiệp chủ quan, đồng thời tạo cơ sở kiểm tra, giám sát quá trình thi.

Trung tá Võ Thị Quỳnh Giang, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để bảo đảm quá trình sát hạch diễn ra nghiêm túc, khách quan, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia giám sát, kiểm tra tại các khâu theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

“Việc tăng cường giám sát, đánh giá đúng năng lực thực tế của từng học viên là cơ sở để siết chặt chất lượng đầu ra, không để những trường hợp chưa đủ kỹ năng điều khiển phương tiện được cấp giấy phép lái xe”, Trung tá Võ Thị Quỳnh Giang cho biết.

Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đào tạo và xét hoàn thành khóa học đối với 150 khóa đào tạo lái xe các hạng tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm chất lượng đầu ra, nâng cao ý thức và kỹ năng của học viên trước khi bước vào kỳ sát hạch.

Toàn bộ phần thi thực hành lái xe trong hình được giám sát trực tuyến bằng hệ thống camera và thiết bị chấm điểm tự động bằng cảm ứng lắp trên xe cũng như dưới mặt đường.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông, Sở Xây dựng Hà Tĩnh, chất lượng đội ngũ giáo viên dạy lái đóng vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây là những người trực tiếp hình thành kỹ năng, thói quen và ý thức tham gia giao thông cho học viên ngay từ những thao tác đầu tiên.

Thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh đào tạo hình thức; yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm chương trình, thời gian, nội dung và quãng đường thực hành. Đồng thời, các cơ sở đào tạo cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, từ trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm đến tinh thần trách nhiệm trong từng giờ dạy.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giúp học viên vượt qua một kỳ sát hạch, mà phải bảo đảm người được cấp giấy phép lái xe có đủ kiến thức, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống để tham gia giao thông an toàn.