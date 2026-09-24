Một số điểm mới của Nghị định số 347/2026/NĐ-CP trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Ngày 8/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 347/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và PCCC, CNCH. Nghị định có nhiều quy định mới theo hướng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong công tác PCCC và CNCH.

Bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất là cơ quan Công an không còn thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC và không cấp “văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC”. Theo đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện có trách nhiệm tự tổ chức nghiệm thu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu, bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trước khi đưa công trình, phương tiện vào khai thác, sử dụng.

Đối với công trình được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, hồ sơ quản lý về PCCC không phải xuất trình văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý chuyên ngành mà thực hiện theo hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. Các văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu đã được cơ quan công an cấp trước đó vẫn có giá trị tại thời điểm cấp.

Việc bãi bỏ thủ tục này không đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC, mà chuyển mạnh trách nhiệm tổ chức nghiệm thu và chịu trách nhiệm trước pháp luật cho chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra định kỳ về PCCC tại cơ sở.

Đơn giản hóa hồ sơ, điều chỉnh phạm vi thẩm định thiết kế về PCCC

Nghị định số 347/2026/NĐ-CP tiếp tục đơn giản hóa thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế về PCCC, đồng thời điều chỉnh một số quy định để đồng bộ với pháp luật về xây dựng.

Đáng chú ý, công trình, hạng mục công trình không thuộc diện thẩm định thiết kế về PCCC nhưng được triển khai đồng thời với công trình thuộc diện thẩm định và sử dụng chung hệ thống báo cháy tự động hoặc hệ thống chữa cháy thì phải thẩm định đối với các nội dung có liên quan theo quy định.

Tăng cường phân cấp trong kiểm tra an toàn về PCCC

Nghị định quy định cơ quan Công an, cơ quan chuyên môn về xây dựng và UBND cấp xã theo phân cấp cùng xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ của năm kế tiếp. Đồng thời, bổ sung quy định về phối hợp kiểm tra giữa cơ quan Công an và cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với một số cơ sở thuộc diện quản lý.

Đối với công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH, Nghị định quy định thời gian huấn luyện từ 24 đến 32 giờ, bồi dưỡng từ 08 đến 12 giờ đối với cá nhân thực hiện nhiều nhiệm vụ thuộc các nhóm đối tượng phải huấn luyện, bồi dưỡng, qua đó hạn chế việc huấn luyện trùng lặp.

Đổi mới phương thức quản lý phương tiện PCCC, CNCH

Nghị định số 347/2026/NĐ-CP chuyển từ cơ chế quản lý phương tiện PCCC, CNCH thông qua thủ tục cấp phép sang kê khai thông tin gắn với quản lý chất lượng trên môi trường số. Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai thông tin trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy. Nội dung này được thực hiện theo thời điểm có hiệu lực của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và CNCH.

Điều chỉnh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và xử phạt vi phạm

Nghị định điều chỉnh quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo hướng phù hợp với việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; đồng thời bổ sung trường hợp nhà, công trình độc lập có mức độ nguy hiểm cháy thấp, đáp ứng các yêu cầu theo quy định được loại trừ khỏi đối tượng phải mua bảo hiểm.

Về xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định điều chỉnh dấu hiệu xác định hành vi vi phạm phù hợp với cơ chế mới. Theo đó, hành vi đưa công trình, hạng mục công trình, phương tiện vào khai thác, sử dụng khi chưa hoàn thành việc tổ chức nghiệm thu về PCCC có thể bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng; trường hợp thuộc diện phải thẩm định thiết kế về PCCC nhưng chưa có văn bản thẩm định thì bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng.

Nghị định số 347/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, trừ một số quy định về quản lý phương tiện PCCC, CNCH được thực hiện theo thời điểm có hiệu lực của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và CNCH.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần chủ động cập nhật, thực hiện đúng các quy định mới, đặc biệt là trách nhiệm tự tổ chức nghiệm thu, bảo đảm an toàn PCCC và chịu trách nhiệm trước pháp luật trước khi đưa công trình, phương tiện vào khai thác, sử dụng.