Không để “bà hỏa” bén lửa ở cửa hàng xăng dầu

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 240 cửa hàng xăng dầu (CHXD), trong đó 234 cửa hàng trên đất liền và 6 cửa hàng trên mặt nước. Với đặc thù kinh doanh mặt hàng dễ cháy, nổ, việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được các cơ sở chú trọng trong từng khâu hoạt động.

CHXD Petrolimex số 29 (xã Yên Hòa) thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về an toàn PCCC.

Tại CHXD Petrolimex số 50, xã Cẩm Bình, các quy định về an toàn PCCC được duy trì trong quá trình kinh doanh. Cửa hàng định kỳ kiểm tra, thay thế thiết bị, phương tiện, bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời xử lý khi có sự cố.

Anh Bùi Xuân Quý - Cửa hàng trưởng CHXD Petrolimex số 50 cho biết: “Trung bình mỗi ngày, cửa hàng đón khoảng 600 -700 lượt khách nên việc nhắc nhở an toàn PCCC luôn được chúng tôi thực hiện thường xuyên. Nhân viên chủ động lưu ý khách không hút thuốc, sử dụng điện thoại tại khu vực bán xăng; trước mỗi ca làm việc đều kiểm tra, bàn giao đầy đủ dụng cụ chữa cháy. Những việc tưởng như rất nhỏ nhưng nếu được thực hiện nghiêm túc sẽ giúp hạn chế nguy cơ cháy, nổ và bảo đảm an toàn cho cả khách hàng, nhân viên trong quá trình giao dịch”.

﻿ ﻿ Cửa hàng trưởng Bùi Xuân Quý kiểm tra các phương tiện PCCC tại CHXD Petrolimex số 50 (xã Cẩm Bình).



Để xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra, đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các CHXD ở Hà Tĩnh thường xuyên được tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC. Việc thực hành giúp lực lượng tại chỗ không chỉ nắm quy định mà còn chủ động hơn khi phát sinh sự cố trong quá trình nhập, xuất và bán xăng dầu.

Anh Trần Hoàng - nhân viên CHXD Petrolimex số 29 (xã Yên Hoà) chia sẻ: “Làm việc trong môi trường kinh doanh xăng dầu, mỗi nhân viên đều phải xác định an toàn PCCC là yêu cầu thường xuyên, không thể chủ quan. Qua các buổi tập huấn, chúng tôi được trang bị thêm kiến thức và thực hành cách xử lý khi có sự cố xảy ra trong quá trình nhập, xuất, bán xăng dầu. Nhờ đó, chúng tôi chủ động hơn trong công việc, đồng thời có thể hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng các quy định để cùng phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ”.

﻿ ﻿ Nhân viên CHXD được trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc.

Không chỉ yêu cầu nhân viên chấp hành nghiêm các quy định, các CHXD còn thường xuyên nhắc nhở khách hàng trong quá trình giao dịch. Từ những hướng dẫn trực tiếp này, người dân có thêm ý thức chủ động thực hiện các quy định an toàn khi đến mua xăng dầu.

Chị Đặng Thị Toàn (phường Hà Huy Tập) cho biết: “Mỗi khi đến cây xăng, tôi đều được nhân viên nhắc nhở về các quy định an toàn PCCC nên dần hình thành thói quen chấp hành. Khi cần sử dụng điện thoại để chuyển khoản thanh toán, tôi được hướng dẫn đến khu vực riêng, vừa thuận tiện giao dịch vừa bảo đảm an toàn. Tôi nghĩ những lời nhắc thường xuyên như vậy cũng giúp khách hàng hiểu hơn rằng phòng cháy không chỉ là trách nhiệm của nhân viên cây xăng mà mỗi người mua hàng cũng cần chủ động thực hiện”.

Cùng với việc chủ động phòng ngừa tại cơ sở, công tác kiểm tra, hướng dẫn và diễn tập phương án chữa cháy được lực lượng chức năng chú trọng. Các hoạt động diễn tập giúp lực lượng PCCC tại chỗ rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp khi xảy ra cháy, nổ tại cơ sở kinh doanh xăng dầu.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã kiểm tra 240 CHXD trên địa bàn.

Xác định CHXD là loại hình có nguy cơ cháy, nổ cao, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người kinh doanh và người dân chấp hành các quy định về an toàn PCCC. Nội dung tập trung vào điều kiện kỹ thuật, phương tiện chữa cháy tại chỗ, hệ thống giao thông, nguồn nước, quy trình bảo quản, xuất, nhập và vận chuyển xăng dầu.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã kiểm tra 240 CHXD trên địa bàn tỉnh. Qua đó, lập biên bản xử phạt 1 CHXD vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện PCCC, vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH.

Kinh doanh xăng dầu đòi hỏi yêu cầu an toàn được duy trì liên tục, từ khâu nhập, xuất đến bán hàng. Khi cơ sở thực hiện nghiêm các quy định, nhân viên nắm chắc kỹ năng và khách hàng cùng chấp hành, nguy cơ cháy, nổ sẽ được hạn chế ngay từ những sơ suất nhỏ.