Quấy rối Tổng đài 115 Hà Tĩnh có thể bị xem xét xử lý hình sự

Sau thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, từ tháng 5/2026, ngành y tế Hà Tĩnh chính thức vận hành hệ thống cấp cứu ngoại viện. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị đầu mối tiếp nhận cuộc gọi qua Tổng đài 115, đồng thời điều phối nhân lực, phương tiện đến hiện trường.

Mỗi ngày, Tổng đài 115 Hà Tĩnh nhận hàng trăm cuộc gọi không vì mục đích cấp cứu.

Thông qua sự phối hợp giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực, nhiều trường hợp nguy kịch đã được tiếp cận, xử trí ban đầu và vận chuyển an toàn đến cơ sở điều trị, góp phần nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, Tổng đài 115 Hà Tĩnh đang phải đối mặt với tình trạng quá tải do xuất hiện nhiều cuộc gọi không phục vụ mục đích cấp cứu. Các hình thức quấy nhiễu khá đa dạng. Có trường hợp gọi đến nhưng im lặng, không cung cấp thông tin rồi ngắt máy; có người báo các vụ việc xảy ra ngoài địa bàn Hà Tĩnh. Đáng chú ý, không ít trường hợp trẻ em sử dụng điện thoại của người lớn gọi đến tổng đài để nói chuyện, cười đùa nhiều lần.

Công an xã Lộc Hà phối hợp xử lý các trường hợp gọi điện vào Tổng đài 115.

Trước thực trạng này, trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế Hà Tĩnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp rà soát, xác minh những trường hợp có dấu hiệu cố ý gọi điện quấy rối, báo tin giả hoặc cản trở hoạt động của Tổng đài 115 để xử lý theo quy định.

Đại úy Lương Vĩnh Long - Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh cho biết: “Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp gọi đến Tổng đài 115 nhưng không xuất phát từ nhu cầu cấp cứu. Trong đó, phần lớn là trẻ em sử dụng điện thoại của người thân. Vừa qua, đơn vị đã mời một số trường hợp phụ huynh lên làm việc vì con nhiều lần gọi đến Tổng đài 115. Qua trao đổi, các gia đình đều nhận thức được hành vi này gây ảnh hưởng đến hoạt động của tổng đài và cam kết quản lý con em chặt chẽ hơn”.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh N.V.H. (xã Sơn Tiến) chia sẻ: “Con trai mới 5 tuổi đã sử dụng điện thoại gọi vào số 115 khi bố mẹ không có nhà. Cháu còn nhỏ, chưa nhận thức được việc gọi vào số cấp cứu có thể gây ảnh hưởng đến tổng đài. Qua sự việc, gia đình sẽ rút kinh nghiệm, không để cháu tự ý sử dụng điện thoại, tránh tái diễn tình trạng tương tự”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh mời các phụ huynh học sinh có hành vi quấy nhiễu Tổng đài 115 lên làm việc.

Tương tự, anh N.B.T. (xã Đức Thịnh) cho biết: “Do gia đình có 2 điện thoại, một chiếc để ở nhà nên con đã lấy sử dụng và gọi vào Tổng đài 115. Sau sự việc, gia đình sẽ nhắc nhở, răn đe để cháu hiểu rằng các số 113, 114, 115 là những số điện thoại khẩn cấp, tuyệt đối không được gọi đùa hay gọi khi không có việc cần thiết. Gia đình cũng sẽ quản lý chặt chẽ hơn việc sử dụng điện thoại và các thiết bị thông minh của cháu”.

Theo ngành y tế, việc có quá nhiều cuộc gọi không phục vụ cấp cứu đang tạo thêm áp lực cho tổng đài viên, đồng thời gây lãng phí nhân lực, thời gian và chi phí trong quá trình tiếp nhận, xác minh, điều phối. Đáng lo ngại hơn, nếu tổng đài phải xử lý quá nhiều cuộc gọi quấy nhiễu, việc tiếp nhận và phân loại một cuộc gọi cấp cứu thực sự có thể bị chậm trễ. Với những trường hợp nguy kịch, chỉ một khoảng thời gian ngắn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng cứu sống và phục hồi của người bệnh. Bởi vậy, bảo vệ đường dây 115 cũng chính là bảo vệ cơ hội được cấp cứu kịp thời của mỗi người dân.