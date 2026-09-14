Công an Hà Tĩnh bắt giam đối tượng giả danh lãnh đạo trung ương, can thiệp vi phạm giao thông

Theo kết quả điều tra, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các tài xế lái xe tải chạy tuyến đường dài, Nguyễn Xuân Chất (SN 1981, đăng ký thường trú tại tỉnh Lào Cai, tạm trú tại TP. Hà Nội) đã tự xưng là lãnh đạo ở các cơ quan trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo công an một số tỉnh... có thể can thiệp việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cho các tài xế vi phạm.

Đối tượng Nguyễn Xuân Chất tại cơ quan công an.

Theo đó, khi tài xế lưu thông trên đường bị cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý thì tài xế gọi điện cho Chất nhờ can thiệp. Lúc này, Chất sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, đóng nhiều vai với chức vụ khác nhau (đóng vai là người có chức vụ, quyền hạn lớn, đặc biệt là lãnh đạo Bộ Công an) gọi điện cho tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ để can thiệp việc xử lý vi phạm (nếu có).

Việc tổ Cảnh sát giao thông xử lý như thế nào, Chất không quan tâm. Thậm chí, tài xế bị Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính, Chất vẫn yêu cầu tài xế chuyển tiền cho Chất để cảm ơn “người này, người kia”.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 4 điện thoại di động cùng một số vật chứng, tài liệu có liên quan; đồng thời xác định, với thủ đoạn như trên, Nguyễn Xuân Chất đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Xuân Chất về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.