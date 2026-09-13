Cựu chủ tịch HĐTV Tổng công ty truyền tải điện quốc gia bị khởi tố

Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan ông Tường, thành viên HĐQT. EEMC.

Theo đó, ông Tường đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Hiện, tội danh và sai phạm ban đầu của ông Tường chưa được công khai.

Ông Tường, 61 tuổi, có nhiều năm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT và nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ tháng 9/2020. Sau đó ông được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị EEMC từ tháng 11/2024, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Đặng Phan Tường. Ảnh: EVNNPT

Trước đó, hàng loạt lãnh đạo các công ty điện lực như PC1, TV1, TV2, TV3 đã bị khởi tố. Tính đến tháng 7/2026, C01 Bộ Công an đã khởi tố 47 người về 5 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Tham ô tài sản.

Theo C01, dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai. EVNNPT và nhà thầu đều có sai phạm trong lập, phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu thanh, quyết toán. Các nhà thầu khi thực hiện nhiều hạng mục cũng có vi phạm.

13 công ty bị xác định có liên quan gồm: EVNNPT, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung, PC1, Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty CP khoáng sản Tấn Phát, Công ty CP Sông Đà 11, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, các công ty CP tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4.

Khi điều tra, C01 đã tạm giữ 45,8 tỷ đồng, 1 triệu USD và tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng.