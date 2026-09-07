Bắt nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng sử dụng ma túy tại nhà riêng Nguyễn Mạnh Hùng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2000), Bùi Hoàng Long (SN 2000), Nguyễn Chí Công (SN 2002), cùng trú tại tổ dân phố Minh Đức, phường Hoành Sơn; Bùi Văn Hoàng (SN 2002), Nguyễn Văn Tâm (SN 2003), cùng trú tại tổ dân phố Kỳ Nam, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 27/8/2026, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, Công an phường Hoành Sơn phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang tại nhà riêng Nguyễn Mạnh Hùng, thuộc tổ dân phố Minh Đức, phường Hoành Sơn, các đối tượng Bùi Hoàng Long, Nguyễn Chí Công, Bùi Văn Hoàng, Nguyễn Văn Tâm đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác đã bắt quả tang các đối tượng và tạm giữ các tài liệu, vật chứng có liên quan.

Việc phát hiện, xử lý vụ việc góp phần tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn phường Hoành Sơn, qua đó giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.