Khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa nguy hiểm từ cây xanh gãy, đổ

Mùa mưa bão đang có diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường. Bên cạnh nguy cơ ngập úng, giông, lốc xoáy, sét, mưa lớn thường xuyên gây ra tình trạng cây xanh gãy cành, bật gốc, đổ sập xuống đường giao thông hoặc các công trình công cộng. Đây là mối nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân.

Ảnh minh họa.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn do cây xanh gãy, đổ gây ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo người dân cần chú ý thực hiện tốt một số biện pháp sau:

1. Đối với người tham gia giao thông:

- Nên hạn chế ra đường khi trời giông bão, khi nhận thấy có dấu hiệu giông lốc, mưa lớn, người dân nên hạn chế tối đa việc di chuyển trên đường nếu không thực sự cần thiết.

- Không trú mưa dưới tán cây, tuyệt đối không nên dừng xe, trú mưa hoặc đứng dưới các cây tán lớn, cây lâu năm, cột điện, bức tường cũ kỹ, vách tôn tạm bợ, lúc này cành cây gãy hoặc cây bị bật gốc, đổ có thể đè trúng người và phương tiện.

- Nên chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn, khi bắt buộc phải di chuyển trong mưa bão, người điều khiển phương tiện cần tập trung quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các xe đi trước và tránh xa khu vực có nhiều cây xanh lớn.

- Nên tìm nơi trú ẩn an toàn, nếu đang đi trên đường mà gặp giông lốc mạnh, hãy lập tức tìm nơi tránh trú an toàn tại các công trình kiên cố (như nhà dân, tòa nhà, trung tâm thương mại...) cho đến khi thời tiết ổn định.

2. Đối với các hộ gia đình và cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp:

- Cần chủ động kiểm tra, cắt tỉa cây xanh, đối với các cây xanh trong khuôn viên gia đình, sân trường, bệnh viện, cơ quan, xí nghiệp cần thường xuyên kiểm tra, chủ động chặt hạ các cành thối, cành khô nguy hiểm và tỉa bớt tán cây trước mùa mưa bão.

- Tổ chức gia cố, chống đỡ cây mới trồng, những cây xanh mới trồng hoặc cây có rễ nông, thân nghiêng cần phải được làm cọc chống đỡ kiên cố để tránh bị gió bão quật đổ.

- Chú ý không đỗ xe dưới gốc cây, tuyệt đối không đậu, đỗ ô tô, xe máy dưới các bóng cây lớn trong những ngày thời tiết xấu để tránh thiệt hại đáng tiếc về tài sản.

3. Khi phát hiện sự cố cây xanh gãy đổ hoặc gây tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc đe dọa an toàn của người dân, hãy thực hiện ngay các bước:

- Đảm bảo an toàn tại hiện trường, nhanh chóng quan sát xung quanh xem có dây điện bị đứt lẫn trong cành cây hay không để tránh nguy cơ rò rỉ điện gây giật.

- Hỗ trợ, giúp đỡ người bị nạn (nếu có), trường hợp nếu có người bị kẹt dưới cành/cây đổ, tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu một cách cẩn trọng nếu an toàn, hoặc động viên người bị nạn trong lúc chờ lực lượng chức năng đến.

- Tiến hành thông báo khẩn cấp, gọi điện ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo số điện thoại 114 hoặc chính quyền địa phương, công ty cây xanh để được hỗ trợ kịp thời bằng các phương tiện chuyên dụng.