Ông trùm buôn filler, botox doanh thu 500 tỷ đồng bị bắt

Công an TP Hà Nội ngày 7/10 cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 21 người để điều tra tội Buôn bán hàng cấm. Đường dây được xác định do Đức, trú phường Đại Mỗ, cầm đầu.

Theo công an, Đức là chủ ba địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và Thanh Liệt. Quá trình hoạt động, anh ta đặt mua filler, botox cùng nhiều sản phẩm liên quan, gồm cả hàng thành phẩm và bán thành phẩm chưa có tem nhãn, bao bì.

Với hàng bán thành phẩm, Đức mua vỏ chai chưa có hoạt chất, nhãn mác, bao bì cùng các lọ nguyên liệu dung tích lớn. Sau đó, anh ta chỉ đạo đồng bọn san chiết, đóng gói, dán nhãn hoàn thiện rồi chuyển về nhiều kho tại Hà Nội và TP HCM bảo quản, trước khi đưa ra thị trường.

Một loại sản phẩm bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định nhóm này không có chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Hàng hóa được lưu tại những địa điểm chưa được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực y tế, không bảo đảm điều kiện bảo quản.

Đức và đồng phạm cũng không được các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso ủy quyền phân phối sản phẩm.

Khám xét khẩn cấp 12 địa điểm hôm 20/8, công an thu giữ gần 123.000 sản phẩm là thiết bị y tế, thuốc, gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thủ thuật thẩm mỹ. Tổng giá trị số hàng khoảng 74 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, đường dây hoạt động trong thời gian dài, tổ chức chặt chẽ với số lượng hàng đặc biệt lớn. Từ năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã bán hàng triệu sản phẩm, doanh thu hơn 500 tỷ đồng và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an thu giữ gần 123.000 sản phẩm trị giá 74 tỷ đồng. Ảnh: Công an cung cấp