Đừng để những bình gas thành “bom nổ chậm” 18/11/2026 05:00 Vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas ở TP Hồ Chí Minh khiến 12 người thương vong là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong hoạt động kinh doanh, bảo quản và sang chiết khí gas.

Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến một người tử vong 17/11/2026 14:40 Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không bảo đảm an toàn, Nguyễn Bá T. (SN 1994, trú tại xã Đức Thịnh - Hà Tĩnh) đã điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người.

Lừa bán flycam, bể cá cảnh qua mạng, 3 đối tượng ở Phú Thọ bị Công an Hà Tĩnh khởi tố 17/11/2026 08:55 Nguyễn Danh M., Bùi Xuân Tr. và Trần Văn S. (cùng sinh năm 2007, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ) bị Công an Hà Tĩnh khởi tố về hành vi lừa bán flycam, bể cá cảnh qua mạng xã hội.

TAND TP Hà Nội tuyên Mr Pips tù chung thân, bồi thường 822 tỷ đồng 16/11/2026 15:54 Tòa xác định Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu lừa đảo số tiền đặc biệt lớn - 1.547 tỷ đồng, tuyên phạt tù chung thân, buộc bồi thường 822 tỷ đồng cho các bị hại.

Đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu gần trạm thu phí trên đường cao tốc 16/11/2026 15:35 Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép 16/11/2026 14:54 Nguyễn Phi Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 (Hà Tĩnh) đã tổ chức khai thác, bán đất với trị giá hơn 29,5 tỉ đồng khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mua bán 27 tài khoản ngân hàng, một đối tượng ở Ninh Bình bị khởi tố 16/11/2026 10:24 Mai Thanh Tùng (SN 1997, trú xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình) bị Công an Hà Tĩnh khởi tố vì đã mua bán 27 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 20 triệu đồng.

Kịp thời xử lý các trường hợp tự ý cải tạo vườn và vận chuyển khoáng sản 16/11/2026 08:23 Công an xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) vừa tiến hành kiểm tra một hộ gia đình tự ý cải tạo vườn và một công trình sử dụng đất chưa rõ nguồn gốc, qua đó kịp thời chấn chỉnh các vụ việc.

Chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông 15/11/2026 19:04 Ngày 15/11/2026 - "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" là dịp tưởng nhớ người đã mất, nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông.

Nhân viên bán ô tô dựng tin nhắn giả, lừa đảo chiếm đoạt hơn 730 triệu đồng của khách hàng 15/11/2026 14:54 Lợi dụng công việc là nhân viên bán hàng của một đại lý bán ô tô, Đinh Thành Sơn (SN 1996, trú xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 730 triệu đồng của khách hàng.

Học sinh Hương Xuân hào hứng trải nghiệm kỹ năng chữa cháy 14/11/2026 05:00 Không chỉ được trang bị kiến thức về PCCC và CNCH, học sinh Trường TH&THCS Hương Xuân (Hà Tĩnh) còn trực tiếp thực hành các kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn và bảo vệ bản thân khi xảy ra sự cố.

Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo 13/11/2026 21:31 Tối 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án “Hiệp đen” đã khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều bị can liên quan…

Tạo điểm tựa để các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng 13/11/2026 11:25 Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và Trại giam Xuân Hà (đóng ở Hà Tĩnh) trong công tác giáo dục, cải tạo, động viên phạm nhân tích cực rèn luyện, phấn đấu tiến bộ, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Ra mắt mô hình “Phường Thành Sen an toàn giao thông” 13/11/2026 10:43 Mô hình nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Tạm giam đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 760 triệu đồng 13/11/2026 08:55 Trịnh Thị Quyên (SN 1972, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã bị Công an Hà Tĩnh bắt tạm giam vì đưa ra thông tin gian dối về xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt hơn 760 triệu đồng của nhiều bị hại.

Bộ Công an triệt phá đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá, bóng rổ liên quan nhiều cầu thủ 11/11/2026 12:22 Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã khởi tố 21 bị can trong đường dây cá độ thể thao do một người quốc tịch Ukraine cầm đầu, liên quan đến việc dàn xếp tỷ số nhiều trận bóng đá, bóng rổ.

TAND Hà Nội xét xử đường dây 1,27 triệu bình chữa cháy giả 11/11/2026 08:51 Từ trình báo của khách mua 180 bình chữa cháy không dập được lửa, cảnh sát phát hiện đường dây sản xuất hơn 1,27 triệu bình giả, hối lộ 17 tỷ để được cấp giấy kiểm định.

Khởi tố đối tượng không có giấy phép lái xe, gây tai nạn chết người 10/11/2026 15:37 Dù không có giấy phép lái xe nhưng Vũ Thị Văn Cúc (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thượng - Hà Tĩnh) vẫn điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, gây tai nạn chết người.

Hải quan khu vực XI chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa 08/11/2026 13:00 Trên tuyến biên giới Nghệ An, Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan khu vực XI tăng cường kiểm soát, phối hợp đấu tranh, quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa.

Đã bắt được phạm nhân trốn trại cuối cùng 07/11/2026 16:55 Hồ Văn Tình (24 tuổi), phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 (đóng tại tỉnh Khánh Hòa) đã bị công an bắt giữ sau hơn 10 ngày lẩn trốn.

Tuyên truyền, trang bị kỹ năng PCCC cho học sinh 07/11/2026 09:36 Ngày 7/11, tại Trường THCS Kỳ Khang (xã Kỳ Khang), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đăng tải thông tin sai sự thật, người phụ nữ bị xử phạt 12,5 triệu đồng 06/11/2026 19:07 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt L.T.L (SN 1988, trú xã Hồng Lộc) 12,5 triệu đồng về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Học sinh cần làm gì khi xảy ra cháy trong trường học? 06/11/2026 06:00 Thiếu tá Nguyễn Đình Nhật - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong tình huống hỏa hoạn, bình tĩnh xử lý và biết cách thoát nạn là những kỹ năng quan trọng giúp học sinh bảo vệ bản thân.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân cháy tại Trường THCS Kim Liên 05/11/2026 19:00 Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy nhà tạm tại Trường THCS Kim Liên khiến một người tử vong, đồng thời rà soát an toàn phòng cháy tại các cơ sở giáo dục.

Thêm những “mắt thần” đảm bảo an toàn giao thông trên mỗi cung đường 05/11/2026 15:00 Kết hợp camera của lực lượng chức năng và người dân Hà Tĩnh giúp mở rộng mạng lưới giám sát giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Phường Thành Sen ra quân lập lại trật tự đô thị, chỉnh trang cảnh quan 05/11/2026 11:05 Đợt ra quân cao điểm lập lại trật tự xây dựng, đô thị, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh) diễn ra từ ngày 26/10/2026 đến hết ngày 20/2/2027.

Lộn xộn trước cổng chợ: Vì sao chuyện cũ nói mãi! 05/11/2026 08:19 Tại nhiều khu vực chợ ở Hà Tĩnh, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, dừng đỗ phương tiện tùy tiện vẫn diễn ra, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chủ động nhận diện, phòng ngừa cháy nổ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh 05/11/2026 05:00 Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn quốc xảy ra 2.236 vụ cháy, làm 68 người chết, 84 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính hơn 674 tỷ đồng và hơn 58 ha rừng. Cùng với đó, xảy ra 16 vụ nổ, làm 10 người chết và 21 người bị thương.