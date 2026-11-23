(Baohatinh.vn) - Các đơn vị chức năng triển khai phát tờ rơi tại các trạm thu phí và trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.
Sáng 23/11, tại khu vực trạm dừng nghỉ ở Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (Khu Quản lý đường bộ II) phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) và các đơn vị chức năng triển khai việc phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn tới các lái xe.
Các tài xế vui vẻ nhận tờ rơi tuyên truyền từ lực lượng chức năng. Đồng thời, cam kết sẽ chấp hành tốt các quy định, quy tắc khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh.
Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.
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