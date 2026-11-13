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Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh kiểm tra dự án đường sắt, đường bộ cao tốc kết nối Hà Tĩnh, Quảng Trị với nước bạn Lào

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Lê Hồng Vinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng đoàn công tác và ngành chức năng 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị đã đi kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Vũng Áng – Mụ Giạ và phương án hướng tuyến đường bộ cao tốc Vũng Áng – Cha Lo.

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Đồng chí Lê Hồng Vinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Vũng Áng – Mụ Giạ và phương án hướng tuyến đường bộ cao tốc Vũng Áng – Cha Lo.

Ngày 13/11, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Hồng Vinh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Vũng Áng – Mụ Giạ và phương án hướng tuyến đường bộ cao tốc Vũng Áng – Cha Lo.

Đi cùng đoàn có đại diện Cục Đường sắt (Bộ Công chính và Vận tải nước CHDCND Lào); lãnh đạo Sở Xây dựng 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng một số ban, ngành liên quan.

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Đồng chí Lê Hồng Vinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao đổi với đại diện Cục Đường sắt (Bộ Công chính và Vận tải nước CHDCND Lào) về các thông tin liên quan tới 2 dự án.

Tại cuộc kiểm tra, các đơn vị đã báo cáo sơ bộ phương án, hướng tuyến Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Vũng Áng – Mụ Giạ và phương án hướng tuyến đường bộ cao tốc Vũng Áng – Cha Lo.

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Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Trị).

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến đường sắt Vũng Áng – Mụ Giạ có điểm đầu tại Khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), điểm cuối nối ray với dự án Thakhek - Mụ Giạ ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Trị). Tuyến đường sắt có tổng chiều dài khoảng 104 km, trong đó, đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh dài khoảng 47 km, với 8 nhà ga, vận chuyển hành khách và hàng hóa, quy mô theo tiêu chuẩn đường đơn, khổ 1.435mm, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Dự án được Bộ Xây dựng chấp thuận cho Liên danh Công ty Thương mại dầu khí Lào - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả là nhà đầu tư, lập đề xuất dự án theo phương thức đối tác công tư. Tới thời điểm này, các đơn vị chức năng đã hoàn thành công tác khảo sát, thu thập số liệu, nghiên cứu sơ bộ phương án hướng tuyến; xác định sơ bộ quy mô đầu tư, hướng tuyến, vị trí các nhà ga, nhu cầu sử dụng đất, tổng mức đầu tư, phương thức đầu tư; thiết lập hồ sơ kỹ thuật ban đầu phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

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Với lưu lượng phương tiện và hàng hóa ngày càng tăng, năng lực của các tuyến giao thông đường bộ hiện hữu sẽ khó đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa khối lượng lớn, tốc độ cao và ổn định trong dài hạn.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến đường bộ cao tốc Vũng Áng – Cha Lo có điểm đầu tại quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh, điểm cuối khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo với tổng chiều dài khoảng 95km, quy mô 4 làn xe, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khoảng 39km.

Tới nay, các đơn vị chức năng đã đưa ra các phương án hướng tuyến, quy mô đầu tư, khả năng kết nối của dự án với hệ thống hạ tầng hiện có để bảo đảm tính đồng bộ...

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Đồng chí Lê Hồng Vinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu trong quá trình nghiên cứu hướng tuyến 2 dự án, cần có sự tham chiếu, phối hợp giữa các đơn vị để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, tạo thuận lợi nhất trong công tác giải phóng mặt bằng.

Sau khi nghe các đơn vị, địa phương báo cáo, đồng chí Lê Hồng Vinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh: Việc sớm triển khai xây dựng dự án đường sắt Vũng Áng – Mụ Giạ và tuyến đường bộ cao tốc Vũng Áng – Cha Lo là hết sức cần thiết nhằm nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics, tăng cường kết nối liên vùng và quốc tế; phát huy hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây, khu kinh tế, cảng biển và các cửa khẩu quốc tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, góp phần tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, kinh tế – xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Trị, khu vực Bắc Trung Bộ với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Thứ trưởng Lê Hồng Vinh yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 - đơn vị được giao chủ trì lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án, phối hợp với Tập đoàn Đèo Cả và các đơn vị có liên quan sớm nghiên cứu, đưa ra phương án hướng tuyến phù hợp. Quá trình nghiên cứu hướng tuyến 2 dự án, cần có sự tham chiếu, phối hợp giữa các đơn vị để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, tạo thuận lợi nhất trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng nước bạn Lào để xác định điểm nối ray của dự án đường sắt Vũng Áng – Mụ Giạ; xin ý kiến 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị để lựa chọn phương án tối ưu, đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp quy hoạch địa phương, kết nối hài hoà các phương thức vận tải, đặc biệt, hạn chế mức thấp nhất tuyến giao thông hiện hữu.

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Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

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