Có dịp đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8004 (Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) trong chuyến tuần tra chung với Cảnh sát biển Trung Quốc, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có cơ hội tìm hiểu công việc của những người lính giữa biển khơi. Đây là chuyến tuần tra chung lần thứ hai trong năm 2026 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc, diễn ra trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Hành trình đi qua 14 điểm, từ khu vực Đông Nam đảo Trần (Quảng Ninh) đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Cảnh sát biển hai nước Việt Nam - Trung Quốc tuần tra chung trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Đáng chú ý, hơn 60% cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyến tuần tra là lực lượng trẻ. Xa đất liền, đối mặt với điều kiện thời tiết và sinh hoạt nhiều thay đổi, họ từng bước thích nghi, rèn luyện qua từng phần việc cụ thể. Những trải nghiệm trên biển cũng giúp mỗi người tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý công việc và trưởng thành hơn trong thực tiễn công tác.

Trung úy Phạm Thanh Bình (26 tuổi) - Phó Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 8004 chia sẻ: “Hoạt động trên biển có những khó khăn riêng, nhất là khi thời tiết thay đổi, sóng gió lớn, điều kiện sinh hoạt xa đất liền. Trong chuyến tuần tra này, có thời điểm sóng cấp 6, cấp 7, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, mỗi người phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nhiệm vụ và chủ động trong công việc. Ở cương vị của mình, tôi luôn chú trọng phối hợp với các bộ phận, phát huy trách nhiệm của từng người để mọi nhiệm vụ được triển khai thống nhất, không bị động trước các tình huống”.

Trung úy Phạm Thanh Bình - Phó Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 8004 nghiên cứu bản đồ, theo dõi tuyến hành trình tuần tra.



Sức trẻ còn được thể hiện qua khả năng thích ứng với những yêu cầu công việc mới, chủ động vận dụng kiến thức và phát huy thế mạnh chuyên môn ở từng vị trí. Trong hoạt động phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước, mỗi cuộc trao đổi cần được truyền tải chính xác, đầy đủ về nội dung và tinh thần. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với người phiên dịch phải có vốn ngoại ngữ vững vàng, am hiểu kiến thức chuyên ngành và khả năng xử lý linh hoạt trong các tình huống giao tiếp thực tế.

Đại úy Ngô Mạnh Cường (29 tuổi, phiên dịch viên tiếng Trung tàu Cảnh sát biển 8004) cho hay: “Đây là chuyến tuần tra chung thứ 10 tôi tham gia. Trước mỗi chuyến đi, chúng tôi đều tổ chức họp, trao đổi và thống nhất những nội dung cần phối hợp, các thuật ngữ chuyên ngành để quá trình phiên dịch được chính xác, thông suốt và đạt hiệu quả. Công việc phiên dịch đòi hỏi phải nghe chính xác, hiểu đúng nội dung và truyền đạt đầy đủ ý của người nói. Nhất là trong những cuộc trao đổi có nhiều thuật ngữ nghiệp vụ, người phiên dịch phải nắm được bản chất vấn đề mới có thể lựa chọn cách diễn đạt phù hợp. Vì vậy, tôi luôn chủ động trau dồi ngoại ngữ, tìm hiểu kiến thức chuyên môn để đáp ứng tốt hơn yêu cầu”.

Đại úy Ngô Mạnh Cường thực hiện nhiệm vụ phiên dịch trong các hoạt động phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc.

Tinh thần xông xáo của cán bộ trẻ trên tàu 8004 còn được thể hiện qua những công việc hậu cần thầm lặng, đòi hỏi sự chu đáo và trách nhiệm trong từng khâu. Đảm nhận nhiệm vụ này, người trẻ cần phát huy sự nhanh nhạy, khả năng sắp xếp công việc khoa học, chủ động phối hợp với đồng đội và linh hoạt trước những yêu cầu phát sinh trong mỗi chuyến biển.

Thượng úy QNCN Mai Anh Quân (25 tuổi, nhân viên Ngành 5 tàu Cảnh sát biển 8004) cho biết: “Công tác hậu cần trên tàu có nhiều đầu việc, từ chuẩn bị thực phẩm, tổ chức bữa ăn đến bảo đảm vệ sinh, an toàn. Vì vậy, chúng tôi phải chủ động sắp xếp công việc, phối hợp chặt chẽ với nhau để mọi khâu được thực hiện chu đáo, đúng thời gian. Là cán bộ trẻ, tôi luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, đồng thời phát huy sự nhanh nhẹn, nhiệt tình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm lo tốt hơn đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trên tàu”.

﻿ Công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ các điều kiện sinh hoạt, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho cán bộ, chiến sĩ trong suốt hải trình thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi vị trí trên tàu có yêu cầu riêng, song tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để những người lính trẻ yên tâm công tác, phát huy năng lực và gắn bó với đơn vị, bên cạnh nỗ lực cá nhân còn có sự quan tâm, dìu dắt và xây dựng môi trường rèn luyện từ cấp ủy, chỉ huy.

Đại úy Vũ Tuấn Anh, Chính trị viên tàu Cảnh sát biển 8004 cho biết, cấp ủy, chỉ huy tàu luôn chú trọng kết hợp giáo dục chính trị, tư tưởng với huấn luyện chuyên môn, xây dựng môi trường công tác đoàn kết, kỷ luật, tạo điều kiện để cán bộ trẻ phát huy sở trường và mạnh dạn đảm nhận những nhiệm vụ mới.

Cán bộ, chiến sĩ trẻ tàu Cảnh sát biển 8004 phát huy bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm trên hải trình tuần tra chung.



“Cán bộ trẻ là lực lượng có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Qua mỗi chuyến biển, năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp và bản lĩnh xử lý tình huống của mỗi người tiếp tục được thử thách, rèn luyện và trưởng thành. Điều quan trọng là giúp mỗi người không chỉ hoàn thành tốt phần việc được giao mà còn có ý thức tự rèn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển”, Đại úy Vũ Tuấn Anh đánh giá.

Chuyến tuần tra chung lần thứ hai năm 2026 khép lại an toàn, hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra. Trên tàu 8004, những đóng góp của người trẻ hiện diện ở từng phần việc, từ chỉ huy, phối hợp hoạt động đến bảo đảm kỹ thuật, thông tin liên lạc, hàng hải, hậu cần và chăm sóc sức khỏe bộ đội. Mỗi người một nhiệm vụ, cùng giữ cho con tàu vận hành thông suốt và hoàn thành yêu cầu chuyến đi. Chính từ những công việc cụ thể ấy, phẩm chất, năng lực và trách nhiệm của người lính Cảnh sát biển tiếp tục được tôi luyện qua từng hải trình.