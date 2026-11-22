(Baohatinh.vn) - Cuộc tuần tra chung sẽ giúp duy trì an ninh, trật tự, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng vùng biển giáp ranh Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác.
Sáng 22/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) tổ chức lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra chung lần thứ hai năm 2026 với Cảnh sát biển Trung Quốc.
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 do Thiếu tướng Trần Văn Thơ - Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn. Cùng với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, cuộc tuần tra còn có sự tham gia của phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
Theo đó, từ ngày 24 đến 26/11, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc tổ chức chuyến tuần tra liên hợp lần thứ hai năm 2026 trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Phía Việt Nam sử dụng biên đội tàu 8004 và 8002. Đây là lần thứ 12 hai lực lượng tổ chức hoạt động tuần tra liên hợp trên khu vực biển này.
Theo kế hoạch, biên đội tàu hai nước tuần tra theo hướng bắc – nam, từ khu vực Đông Nam đảo Trần (cách đảo 10 hải lý) đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ (cách đảo 52 hải lý), với tổng chiều dài tuyến tuần tra 261,5 hải lý. Trong hành trình, lực lượng hai bên phối hợp quan sát, kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền hoạt động trên biển, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh theo quy định.
Chuyến tuần tra nhằm duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và góp phần bảo tồn, khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, nhất là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện các quy định của luật pháp quốc tế và Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam – Trung Quốc; đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước.
Trước giờ xuất phát, tất cả cán bộ, chiến sĩ biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, mệnh lệnh và phương án tác chiến, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện trong suốt hành trình.
Với tinh thần chủ động, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, lực lượng tham gia quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
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